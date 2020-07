Desbordes valora promulgación de proyecto del 10% y llama a Piñera, a los ministros y a dirigentes de Chile Vamos a “arremangarse la camisa” frente a la crisis del coronavirus

“Esto se desenreda dando vuelta la página”, dijo el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, al ser consultado por el quiebre al interior de Chile Vamos, el cual se acrecentó las últimas semanas por el respaldo de gran parte de los parlamentarios al proyecto que permite el retiro anticipado de fondos de AFP, que finalmente fue aprobado ayer en el Congreso y que fue impulsado por la oposición.

En conversación con Cooperativa, el timonel RN manifestó que el gobierno cometió un error al poner este tema como de vida o muerte, señalando que ‘si se aprueba la coalición se termina'. “Son frases que salieron de La Moneda muchas veces. Eso es un error, esto no es un proyecto de izquierda versus derecha. Además, aquí se invirtieron los roles, la izquierda defendiendo la capitalización individual. Entonces plantearlo así fue un error y eso hay que corregirlo y pretender que el ministro Gonzalo Blumel iba a convencer a los diputados, era no comprender el proyecto que se estaba discutiendo ayer”.

Por esto, “endosarle la responsabilidad como lo están haciendo algunos, no se condice con la realidad”, agregó. “¿Podía el ministro Blumel revertir esto? No, ¿podía el ministro Ignacio Briones revertir esto? No”.

Respecto de la posición en la que queda el comité político tras la aprobación de la iniciativa -con amplio apoyo de Chile Vamos- y sobre un eventual cambio de gabinete, Desbordes indicó que “es decisión del Presidente, tengo poca voz en esto. Pero yo creo que este gabinete acaba de tomar una experiencia que era importante que se tuviera. Es un buen gabinete, un buen comité político, recién estructurado”.

Por otra parte, manifestó que “se me ha tratado durísimo porque fui el que abrió la puerta a esta reforma y no la pude cerrar. No, yo no la traté de cerrar, a mí me interesaba ver las medidas que el gobierno ha tomado y son muy buenas en general, pero hay miles de familias que se quedan fuera, con las medidas del gobierno no alcanza, y hay que reconocer que el Fogape ha funcionado mal, que hay muchas pymes y rubros enteros a los que no les está llegando un peso, y hasta el Banco Estado les rechaza el crédito por tener boletín comercial. (...) Hoy no hay otra alternativa”.

Por este motivo, indicó que “valoro mucho que el gobierno haya tomado la decisión que tomó de promulgar el proyecto. Ir al Tribunal Constitucional no tenía sentido, ese esfuerzo que se hizo por lograr estos quórum, cierra la discusión”, e ir al organismo, agregó, dilata la ayuda que espera la gente con urgencia. Además, añadió que “me parece lo más razonable” que el Ejecutivo desistiera del veto.

Así, llamó a “arremangarnos la camisa, los presidentes de partido, los ministros y el Presidente incluido, frente a lo que viene” en las etapas de desconfinamiento frente a la crisis sanitaria.

Además, sostuvo que “tenemos derecho a opinar y a pensar que a veces las medidas del gobierno no están mirando una cuestión importante para nosotros que es la proyección de esta coalición, porque esto no se termina con el gobierno de Sebastián Piñera, Chile Vamos continuará”.