Desde las urnas: Candidatos evitan hablar de la carrera presidencial

Daniel Jadue: “Esto debió haber pasado hace 30 años”

Al Colegio Victor Cuccuimi de Recoleta, entre aplausos y acompañado por la diputada Camila Vallejo, llegó a votar el alcalde de la comuna, Daniel Jadue, quien señaló: “Esto debió haber pasado hace 30 años, hoy día empezamos un camino -desde mi perspectiva- para tirar a la basura la constitución y el modelo de la dictadura y eso tiene a toda esta gente absolutamente emocionada”

Además, Jadue señaló que se debe votar en paz. “El llamado es no solo a los recoletanos y recoletanas, sino a los vecinos y vecinas de todo Chile es a participar en paz y en absoluta tranquilidad, a no dejarse provocar por absolutamente nadie, a no aceptar incitaciones ni a la violencia y menos a tratar de que nos quedemos en la casa atemorizados de lo que pueda venir”

Y ante su eventual aventura presidencial manifestó: “Yo soy primero candidato a la reelección en Recoleta, si después que eso se cumpla, los vecinos y vecinas de Recoleta me mandatan a una tarea mayor, no tengo por qué resistirme a llevarla a cabo”.

Asimismo, se fotografió con los vocales de mesa que le tocaron.

Joaquín Lavín: “No creo que sea el momento de hablar hoy día de candidaturas presidenciales”

“Ha sido más rápido de lo que yo pensaba”, dijo Joaquín Lavín al llegar a su sede de votación, el Colegio San Francisco del Alba, en Las Condes. “Me impresionó que ví mucha gente joven”, agregó.

Sobre su eventual candidatura presidencial, Lavín señaló: “Lo más importante es la decisión de hoy, que yo creo que va a ser clara y categórica, se va a iniciar un proceso nuevo, en que la elección más importante...es la que viene el 11 de abril, porque vamos a elegir a las personas que van a escribir la nueva Constitución” y aseguró: “No creo que sea el momento de hablar hoy día de candidaturas presidenciales”.

“El llamado que hago es que el Chile que vamos a empezar a construir ahora sea de unidad y no división, de moderación y no de polarización”, añadió.

Evelyn Matthei: “A lo que tenemos que volcarnos es a que este plebiscito resulte impecable”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, votó en el colegio Sagrados Corazones de Providencia, y a la salida indicó: “Es súper importante que podamos iniciar un camino de encuentro, de resolver nuestros problemas por la vía democrática, sin violencia, escuchándonos todos”, y llamó a la ciudadanía a participar, y que sea en paz “una vez que la violencia empieza, no se sabe dónde termina”.

Sobre su anunciada candidatura presidencial, señaló: “Eso no es problema de hoy día. Hoy día estamos en un momento tan solemne, estamos definiendo qué es lo que va a ser los próximos 30 o 40 años de Chile. Creo que no es el momento de estar hablando temas personales, creo que a lo que tenemos que volcarnos es a que este plebiscito resulte impecable”.

Y además se mostró partidaria de un país más igualitario. “Aspiro a una igualdad de verdad, no de esas que se declaran no más, una igualdad de verdad entre hombres y mujeres, porque la Constitución dice que somos iguales, pero no somos iguales. Obviamente mayor equidad entre todos los chilenos, mayor equidad entre las comunas[...], mayor equidad entre las regiones”.

José Antonio Kast: “Si la gente se levanta, gana el Rechazo”

Entre aplausos en el colegio Sagrado Corazón de La Reina, llegó a votar el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien señaló: “Esperamos que mucha gente utilice hoy la herramienta del voto, como en toda democracia, para expresar su opinión, y también como una herramienta para defender nuestra patria”.

Pasando a llevar la normativa que impide explicitar opiniones en jornada electoral, Kast indicó: “Si la gente se levanta, gana el Rechazo hoy día, así que esperamos que todo el mundo vaya a votar Rechazo”, dijo mientras se retiraba del local de votación tomándose fotografías junto a partidarios.

Asimismo, ratificó que votará por la Convención constitucional, y agregó “No nos puede ganar el miedo”.