Diputada Camila Musante denuncia “acciones amenazantes” en su contra: ha recibido encomiendas y sufrió un ciberataque

Este miércoles la diputada Camila Musante (Ind- bancada PPD) ingresó una denuncia por amenazas, tras recibir encomiendas que no solicitó a su domicilio particular. Sumado a ello, la parlamentaria acusó que sufrió un ciberataque. Ambas acciones han tenido lugar tras la presentación y admisión de su querella por eventuales delitos de tráfico de influencias en el Poder Judicial.

Según relató la diputada, ha sido víctima de “una serie de hechos seguidos que se han dado en un contexto que yo califico de amenazas, y por eso ingresé una denuncia a la Policía de Investigaciones y también a la Fiscalía”.

La parlamentaria aseguró que ha recibido al menos dos encomiendas, una de ellas consistía en un teléfono, el que -aseguró- no lo ha hecho “funcionar ni operar”. El contenido del otro paquete lo desconoce, puesto que se lo entregó a las autoridades que llevan adelante la investigación.

Foto: Aton Chile.

Respecto a la acusación de un ciberataque, Musante explicó que mientras mantenía una reunión telemática con sus abogados -que la están patrocinando en la querella que presentó por tráfico de influencias dentro del poder judicial- habría tratado de ingresar un “bot” que los asistentes no pudieron identificar.

“Consideramos que, por lo delicado y sensible del carácter de esa reunión de coordinación, entendemos que se trata de un ciberataque”, afirmó.

La diputado aseguró que informó de esta situación al secretario general de la Cámara de Diputados, señalando que solicitará “como diligencias, medidas de protección que resguarden mi integridad personal”.

“Y lo haré también dentro del marco del proceso judicial, como querellante, como una diligencia aparte del proceso y mientras dure el juicio. Considero que no solamente es una medida de protección personal para mí, sino que también una garantía de que de ninguna manera estas acciones me van a amedrentar o van a hacerme cambiar o tomar un giro en lo que he llevado adelante, sino que reafirman mis convicciones más que nunca”, aseveró.

Musante resaltó que esta situación no afectará las acciones judiciales que está llevando adelante. “No afecta de ninguna manera mis convenciones, ni las acciones que estoy llevando adelante. Sin embargo creo que era pertinente tomar medidas de resguardo por mi seguridad personal”, agregó.