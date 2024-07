Diputada Claudia Mix (FA) acusa que “no había posibilidad de competir” en elecciones para definir la directiva de su partido

La diputada Claudia Mix (FA), que lideraba la lista Sumar por el cómite central del Frente Amplio, criticó la forma en que se llevaron a cabo las elecciones internas de la colectividad, dentro de sus reclamos, acusa un trato diferenciado para que el diputado Gonzalo Winter –que resultó electo junto con su lista por el cómite central– inscribiera su competición, pese a que no cumplía con el reglamento, acorde a la legisladora.

En el programa 32 minutos planteó que ninguna de las listas, a excepción de Sumar, cumplía con la regla de paridad de género, pero llegaron a un acuerdo para corregir los listados. Además de esto, Mix denunció que la lista del diputado se había inscrito fuera de plazo, pero que de forma repentina “avisaron que se extendía el plazo, es decir, le dieron más plazo a Winter para que se inscribiera”.

En esa línea, dijo que las modificaciones fueron “hechas a la medida” para que Winter pudiera competir.

Por esto mismo, en esa ocasión, Mix impugnó las elecciones, mediante un comunicado como lista Sumar señalaron que “hemos tomado la dolorosa pero responsable decisión de impugnar 3 de las 4 listas aprobadas para disputar el Comité Central Nacional del Frente Amplio. Las listas impugnadas no cumplen con los requisitos exigidos por el Auto Acordado nº1 diseñado por el Tribunal Supremo”.

Sobre esta decisión, indicó que “es lo que había que hacer, no queríamos ser cómplices de una mala práctica”.

En cuanto a las votaciones para definir a la directiva nacional del partido, la diputada manifestó que “la democracia interna también se expresa en la competencia, es la única instancia donde uno convoca al militante común, por decirlo de una forma, a expresar su voto. Resulta que no, aquí se imponía una sola opción, no había posibilidad de competir, y más encima, la democracia interna no representaba toda la diversidad que existía en aquellos que sí queríamos participar”.