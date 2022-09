Diputadas RN emplazan al gobierno a poner urgencia a proyecto para reponer voto obligatorio

Las diputadas de Renovación Nacional (RN) Camila Flores y Carla Morales llamaron al Gobierno de Gabriel Boric que ponga urgencia inmediata al proyecto de ley que busca reponer el voto obligatorio, y que se encuentra segundo trámite constitucional en el Senado.

Esto, luego de que el pasado domingo volviera, luego de 10 años de ausencia, la obligatoriedad del sufragio para el plebiscito de salida, en el cual votaron más de 12 millones de personas.

Al respecto, la diputada Morales señaló que “después de la histórica participación que tuvimos en el plebiscito constitucional, es fundamental que se pueda restablecer el voto obligatorio para todas las elecciones, ya que esto fortalece nuestra democracia y le da validez a estos procesos”.

“Es importante que todas las personas se puedan expresar en las urnas y hace años que teníamos una gran cantidad de chilenos que no concurría a votar, siendo que además de ser un derecho es el deber cívico que tenemos como ciudadanos, así que esperemos que el gobierno pueda ponerle urgencia a esta iniciativa”, agregó.

Por su parte, la diputada Camila Flores sustuvo que “quedó en evidencia que el voto voluntario fue un gran error histórico, ya que debilitó nuestra democracia y propició el desinterés de la ciudadanía en los plebiscitos. Después de la gran participación que tuvimos el domingo, donde una gran mayoría que estaba silenciada hace años pudo expresar su opinión, hay que recordar que el votar no solo es un derecho, sino que también es un deber con Chile. Por lo mismo es fundamental que el gobierno pueda acelerar esta tramitación en el Parlamento, para que se reincorpore el voto obligatorio en todos los procesos eleccionarios de ahora en adelante”.

Agregó que “es importante lograr una participación universal donde todas esas voluntades individuales concurran y voten, ya que si esto no ocurre, siempre van a ser cuestionables nuestras autoridades e instituciones, quitándoles legitimidad e incluso provocando que estas tomen decisiones no pensando en el bien común, sino que considerando el bien particular de sus nichos y respondiendo a sus ideologías”.