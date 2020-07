Diputado Celis mantiene voto a favor de retiro de fondos de AFP: “El presidente en las sombras, que es Cristián Larroulet, no tiene claro el Chile real”

Fue uno de los 13 diputados de Chile Vamos que votó a favor la idea de legislar del proyecto para permitir el retiro anticipado de fondos de AFP en medio de la pandemia. Ahora, pensando en la sesión de este miércoles, en la que la Cámara revisará y votará los artículos de la iniciativa, el diputado Andrés Celis (RN) dice que mantendrá su apoyo a la propuesta.

¿Por qué mantendrá su voto a favor del proyecto, pese a la crisis que esto ha provocado en el oficialismo?

Voy a favor del primer artículo, sobre el retiro. Una persona tiene la libertad de optar por recurrir a sus ahorros o por la transferencia que hará el gobierno.

¿Usted cree que es una buena medida que las personas retiren parte de su futura jubilación?

Como está elaborado el proyecto y después de leer el informe de la Superintendencia de Pensiones, un organismo estatal que proyecta que la pensión bajaría entre un 10% y 12%, o sea, más o menos $20 mil. Si tú me dices que eso es una catástrofe financiera, por favor, no. Al ver ese estudio, ojo, de un organismo del Estado, no lo veo así.

¿Le parecen insuficientes las medidas que presentó ahora el Presidente Piñera?

Todas las medidas se valoran y se aplauden. No puedo ser ciego en eso, pero esta crisis es mucho más compleja. Me hace darle las gracias al Presidente por el esfuerzo que está haciendo, pero no me hace convencerme para que no apoye este proyecto, que ayudará a más gente a la que no le llega la otra ayuda, porque hay burocracia entre medio. Esta crisis es de una magnitud tal, que por algo el Presidente presentó tres paquetes distintos en una semana.

¿Y eso qué refleja?

Significa que el Presidente en las sombras, que es Cristián Larroulet, no tiene claro el Chile real. No tiene un diagnóstico claro de la enfermedad que está padeciendo Chile. Entonces, va cambiando de procedimiento cada dos o tres días.

Así como usted dijo que Christian Moreira se desmayó por las presiones, ¿a usted lo presionaron del gobierno?

Siendo súper sincero, me llamó un asesor de un ministro para juntarnos, reunión que no se llevó a cabo porque tomé la decisión de no juntarme porque ya tenía decidido mi voto. Le dije que prefería no juntarme para no hacerle perder el tiempo. Pero nadie más.