Diputado Guzmán afirma que Evópoli no se sumará a acusación constitucional contra Presidente Boric: “Es un atentado a nuestra democracia”

Luego de que la bancada de Renovación Nacional anunciara una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric, por la crisis de seguridad que afecta al país, las reacciones en todos los sectores políticos no tardaron en llegar.

En el oficialismo el rechazo a la decisión de RN fue tajante, al igual que desde la Democracia Cristiana.

En Chile Vamos también ya salieron voces contrarias a la presentación de un libelo contra el mandatario. El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, afirmó que su partido no avalará la acusación constitucional de sus compañeros de bloque.

“Es una vergüenza esta ola de acusaciones constitucionales, es una irracionalidad, es el uso indiscriminado de esta herramienta constitucional”, comenzó el legislador, quien realizó un llamado a la coalición opositora a “actuar con sensatez”.

“Esto un atentado a nuestra democracia, pone en riesgo nuestras instituciones y por cierto pone en riesgo la figura del Presidente de la República, que aunque no nos guste, fue electo por la ciudadanía, y por tanto le corresponde cumplir con su rol hasta el fin de su mandato”, agregó.

Diputados de RN, encabezados por Ximena Ossandón, anunciaron acusación constitucional contra el Presidente Boric. (Foto: Aton)

“A nosotros lo que nos corresponde es legislar, impulsar políticas que se hagan cargo de la crisis de seguridad que está viviendo el país, pero levantar acusaciones constitucionales por el solo hecho de ganar puntos políticos me parece que es hacer un uso indiscriminado de una herramienta constitucional que debe ser utilizada como última ratio, y siempre con un principio de responsabilidad política y responsabilidad institucional”, continuó.

“Nosotros no la vamos a apoyar y consideramos que es una insensatez, por lo que llamamos a los partidos de Chile Vamos a actuar con mayor responsabilidad”, recalcó, afirmando que si bien estaba hablando a título personal, “es también la posición de la bancada. Lo hemos conversado con el diputado Francisco Undurraga y creemos que esto es irresponsable, que no es sensato”.

De acuerdo a Guzmán, desde RN no se les han acercado a conversar sobre el anuncio del libelo contra el Jefe de Estado.

Sobre el libelo contra Tohá, presentado por Republicanos y a la que ya se sumaron RN y la UDI, el legislador de Evópoli afirmó que la están analizando, pero que “creemos que no es el momento, no es oportuno estar desestabilizando a la figura de la ministra del Interior, cuando es el minuto de actuar con mayor responsabilidad en una crisis de seguridad que los chilenos nos están exigiendo que actuemos con coherencia, con coordinación, yo creo que esto se está escapando de las manos y la política no está actuando a la altura de las circunstancias”.