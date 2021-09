Diputado Ilabaca pone en duda la aprobación del cuarto retiro: “Nunca antes me había tocado vivir este nivel de presión (…) Veo con mucho temor lo que pueda ocurrir con los votos, en particular de la derecha”

El cuarto retiro de 10% de fondos de pensiones vive semanas claves. Hoy miércoles la iniciativa será discutida en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y, de ser visado, el próximo martes será tratado en sala en la Cámara de Diputados.

Una tramitación que, según manifestó el diputado socialista y presidente de la instancia, Marcos Ilabaca, está en peligro. “Hoy la situación no es fácil. Tenemos problemas porque hay varios parlamentarios que habían comprometido su apoyo y después del nivel de presiones que se han recibido han bajado su apoyo”, dijo el parlamentario en conversación con Radio Universo. “En particular en la derecha dirigente de los partidos políticos, el candidato Sichel y el Gobierno han desarrollado un nivel de presión que no habíamos visto ni siquiera en el primer retiro”.

Según Ilabaca, estas presiones consisten en primer lugar en que “todavía no están totalmente definidas las candidaturas, por lo que es posible llegar a bajar alguna”, dijo citando el argumento planteado por el diputado Jorge Durán, quien manifestó su apoyo en favor del proyecto yendo en contra de las directrices del partido; y en segundo lugar en el apoyo electoral.

“No hablo solo del apoyo en la fotografía con el candidato presidencial sino que además tiene que ver con los apoyos que le ponen los partidos políticos a cada campaña en términos económicos. Lo más claro fue cuando Sichel les dijo a todos los diputados que si votan a favor no van a tener el apoyo de él”, dijo el socialista.

Ilabaca dijo que a raíz de estas circunstancias cree que “peligra el cuarto retiro, tenemos graves problemas. Nunca antes me había tocado vivir este nivel de presión (…) Veo con mucho temor lo que pueda ocurrir con los votos, en particular de la derecha”.

“Hasta ayer pensé que teníamos los votos, pero se me han acercado muchos parlamentarios de derecha, que me han dicho que la presión ha sido mucha (…) es una situación compleja y esperamos hoy dar este paso y avanzar en la Cámara, avanzar en la comisión de Constitución”, agregó Ilabaca detallando que mientras en la comisión cuentan con votos necesarios, en la Cámara se requiere de un quórum de 93. “Si esto se rechaza en la Sala el martes, se acaba el cuarto retiro”.

También en entrevista con Radio Universo, el candidato independiente por la coalición Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, descartó tales “presiones” y expresó que el proyecto de cuarto retiro peligra “por malo”.

“Si hay algo que ha generado consenso político, es que es una mala idea. Lo ha dicho Carolina Goic, Ximena Rincón, técnicos, personas entendidas en economía; que dicen que un cuarto retiro es una mala política, una mala decisión. Qué bueno que seamos tan transparentes y tan transversales de decir que algo es malo”, dijo Sichel.

“Algunos parlamentarios siguen jugando a acusar amenazas. Lo que hay son intereses electorales para mantener el asiento en el Congreso. Nosotros estamos contentos con el trabajo hecho y estamos seguros de que lo mejor es trabajar en las pensiones futuras. (...) No sé qué va pasar, pero por lo menos soy el candidato que se la ha jugado por mejorar las pensiones en vez de privilegiar los retiros”, añadió el exministro de Desarrollo Social.

“Aunque todos los partidos (de Chile Podemos Más) hubiesen estado a favor, yo hubiese dicho exactamente lo mismo. Soy independiente no para ser soldado de los partidos, si no para hacer lo que creo mejor para Chile, y convencer a los partidos de lo que es mejor para la gente. Nunca voy a cerrar una posición porque el partido me dice”, afirmó quien también se desempeñó como presidente del Banco Estado.

Consultado por las diferencias entre el candidato y parlamentarios de su sector a partir de las declaraciones de finales de julio en las que dijo: “estas son las pruebas o los test de qué tipo de parlamento o tipo de parlamentarios vamos a tener en Chile Vamos hacia adelante”; Sichel ratificó su independencia de los partidos.

“No voy a apoyar a los candidatos que apoyen esta política pública por populismo. Me parece lo correcto. Voy a tener a candidatos que prioricen la reforma de pensiones. (...) Se sacaron la foto y después dijeron que estaban a favor del cuarto retiro, cuando yo dije esto antes de la foto. Siento que vivimos en tiempos políticos donde todo vale. Cuando dije que me oponía al cuarto retiro algunos asesores me dijeron que era impopular, pero es lo que creo correcto”, continuó el aspirante a La Moneda.