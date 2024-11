Diputado Longton valora mea culpa de Tohá por caso Monsalve y desliza que es el inicio para “determinar responsabilidades”

En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el diputado Andrés Longton (RN), se refirió a la reciente autocrítica que realizó la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la comisión investigadora por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está siendo imputado por violación y se mantiene cumpliendo prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

“Nos duele profundamente que bajo nuestro gobierno se haya producido un caso de esta naturaleza, un caso donde se violan principios por los que hemos luchado toda la vida y por los que ciertamente vamos a seguir luchando. Nos duele que no hayamos logrado proteger a una funcionaria nuestra de un potencial abuso sexual de una autoridad”, fueron las primeras palabras de Tohá ante los diputados.

A los pocos minutos, el diputado Longton comentó a este medio que se trata de “la primera autocrítica o un esbozo autocrítica que escuchamos por parte del gobierno. Así que primero que todo, valorar aquello. Ahora, eso tiene que repercutir en hechos concretos”.

“Responsabilidades políticas, decir toda la verdad respecto a los antecedentes que tenían y no esto de cuentagotas que van saliendo todos los días, información que es revelada más que nada por los medios de comunicación o por producto de la investigación judicial, más que por el gobierno”, criticó el parlamentario.

En ese sentido, cuestionó que aún no se sabe “por qué no se sacó de su cargo a al exsubsecretario teniendo todos los antecedentes habidos y por haber para tomar una decisión que, a todas luces, en cualquier gobierno era lógico tomar, que era precisamente pedirle la renuncia el mismo día martes. Ese cálculo político fue precisamente por las elecciones, a mí no me cabe ninguna duda”, inquirió.

En esa línea, manifestó: “Al menos parten con una autocrítica que es el inicio para poder en definitiva determinar esas responsabilidades que son importantes, porque si no las palabras se las lleva el viento”.

Respecto a la frase concreta de Tohá, el diputado se preguntó “¿por qué no la lograron proteger (a la víctima)?”. “Y eso es lo más cuestionable, porque hubo una decisión racional del gobierno de elegir creerle a su subsecretario, porque si no le creían, la repercusión política era tremenda, como lo que estamos viviendo ahora”.

Para Longton toda esta situación “requiere más explicación, pero además determinar que se diga toda la verdad y determinar las responsabilidades políticas correspondientes”.