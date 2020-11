Diputados de Chile Vamos que aprobaron el segundo retiro del 10% piden al gobierno “agilizar propuestas” y oposición llama al Ejecutivo a no recurrir al TC

Luego del respaldo transversal de la sala de la Cámara de Diputados a la idea de legislar el segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, la oposición llamó al gobierno a no recurrir al Tribunal Constitucional. En tanto, desde el grupo de diputados de Chile Vamos que apoyaron el proyecto surgieron críticas a la conducción del Ejecutivo al que pidieron “agilizar” las propuestas para la ciudadanía.

La idea de legislar la iniciativa fue aprobada por 130 votos a favor, 18 en contra, dos abstenciones y cinco parlamentarios que no sufragaron.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, expresó que “yo espero que el gobierno consecuente con eso y tal como lo adelantó el Ministro del Interior no recurra al Tribunal Constitucional y no dilate esta votación prácticamente unánime que estoy seguro que se va a rectificar en el Senado”.

Desde la Federación Regionalista Verde Social, la diputada Alejandra Sepúlveda, envió un mensaje al Mandatario Sebastián Piñera: “Presidente, lo único que queremos decirle es que no nos envíe al Tribunal Constitucional. La gente necesita esta plata, necesita esta plata, y si no quiere ayudar no interrumpa este proceso”.

En tanto, el jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, pidió al Senado “que respete la voluntad mayoritaria masiva, que se ha expresado en 130 votos en la Cámara y que aprueben este proyecto sin letra chica y que no lo contaminen con el debate de pensiones porque es un debate que va en paralelo y que se tiene que avanzar en forma transversa”, dijo respecto a las indicaciones que fueron presentadas por diputados de oposición pero que fueron casi todas rechazadas en la Cámara.

Oficialismo pide agilizar medidas

Desde Renovación Nacional, el diputado Eduardo Durán, celebró la aprobación de la iniciativa por una “amplía mayoría” y aseguró que esto es “un llamado de atención al gobierno para que agilice sus propuestas, le saque trote a sus ministros y lleguemos con las soluciones a tiempo para la gente que hoy día lo está pasando mal”.

En la misma línea, el diputado Francisco Eguiguren (RN) reconoció que este era el “único camino” para ayudar a las familias de clase media, pero desdramatizó las críticas al Ejecutivo. “Lo que aquí se necesita es más que nunca intensificar la relación con el gobierno. Generar mucho más sintonía con el gobierno, para que este tenga esa sensibilidad fina que nosotros tenemos con la ciudadanía”, comentó.

En tanto, el diputado Álvaro Carter -quien en julio pasado aprobó el primer retiro del 10% de fondos de AFP y luego renunció a su militancia en la UDI tras haber sido pasado al Tribunal Supremo de dicho partido- sostuvo: “Tenemos un desorden completo en el gobierno. Finalmente, el gobierno entrega sus ministros, el gobierno no sabe lograr una línea real de política y no se pone los pantalones largos. Esperemos que el gobierno se enriele y que evite lo que ya se habla en los pasillos, un tercer 10%, y que tome de verdad medidas".

"El gobierno nos está monitoreando y sé que el Presidente está viendo esto y le pido a él, y le pido a él que tome el mando del buque, no puede seguir fallando esto”, comentó el legislador.

Sin embargo, el jefe de bancada, Sebastián Torrealba -quien se inhabilitó durante la votación- defendió la labor del gobierno: “Aquí el comité político y todos los ministros han hecho un buen trabajo. No hay que mirar para el lado, no hay que echarle la culpa a nadie (...) Aquí se ha aprobado un proyecto, y el comité político está trabajando bien, y ahora viene lo importante que es la tramitación en el Senado, pero también hacer un llamado al Senado a que vote cuando antes la reforma a las pensiones que lleva más de 10 meses en el y es una vergüenza para el país que no haya aprobado esa ley".