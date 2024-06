Diputados de oposición critican a Presidente Boric por destacar “labor transformadora” de Jadue en Recoleta

Un grupo de diputados de oposición realizó esta tarde una fuerte crítica al Presidente Gabriel Boric, luego de que en declaraciones a la prensa destacara la “labor transformadora” realizada en Recoleta por el alcalde Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación por el caso de Farmacias Populares.

Y aunque no quiso referirse al caso judicial de Jadue en particular, el jefe de Estado indicó -en declaraciones a CNN Chile Radio- creer que “las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”.

Al respecto, los parlamentarios manifestaron su desacuerdo con esta afirmación, expresando su preocupación por la valoración positiva del mandatario hacia la gestión de Jadue en la comuna capitalina, en momentos en que la autoridad comunal se encuentra formalizada por los delitos de corrupción mencionados.

Bajo esa línea, la diputada Camila Flores (RN) señaló que “el Presidente, nuevamente en esta tibieza de no quedar mal con nadie, respalda la labor del ahora exalcalde Daniel Jadue que se encuentra en prisión preventiva por diversos delitos”.

Agregó que el mandatario “tampoco se atreve a condenar este caso con fuerza y sin medias tintas, como sí lo ha hecho cuando estas situaciones involucran a personas de la oposición”.

Por su parte, su correligionario Jorge Durán enfatizó que “habría sido un error gigante que el Presidente Boric hubiera salido defendiendo lo indefendible por quedar bien con sus amigos comunistas”.

“Acá el Ministerio Público ha hecho un importante trabajo en reunir antecedentes y pruebas que vinculan a Daniel Jadue con hechos de corrupción. Hablamos de un alcalde en ejercicio que está siendo vinculado a varios delitos, hablamos de una persona que le hizo un daño tremendo a Recoleta, así que me parece justo que hoy esté donde tiene que estar”, destacó.

En tanto, la parlamentaria Marlene Pérez (ind.-UDI) hizo hincapié en que “el Presidente Boric se equivoca al destacar la gestión de Daniel Jadue en Recoleta, él como mandatario debe dejar de polarizar al país con sus dichos y entender que debe hablar para todos los chilenos, no solamente para su nicho”.

“Creo que nuevamente el mandatario le da un espaldarazo al PC y no se atreve a condenar como corresponde los hechos de corrupción de su sector”, indicó.

Por su parte, la legisladora del Partido Republicano Catalina Del Real enfatizó que en “Recoleta hoy día es una comuna tremendamente deteriorada, con basura por todos lados y con graves problemas de delincuencia”.

A lo que cuestionó: “¿Esa es la labor transformadora que destaca el Presidente? Una comuna que tiene Cesfam con plaga de ratones, que tiene importantes edificios completamente rayados y que hoy ni siquiera tiene alcalde, porque está acusado de corrupción. ¿Eso es lo que destaca el Presidente Boric?”.

Finalmente, la representante del Partido de la Gente, Karen Medina, expresó: “Valoro que el Presidente esté pidiendo respeto a las instituciones que no tomen defensas corporativas como lo hizo el Partido Comunista, sobre todo frente a situaciones de dudosa procedencia donde hay delitos hoy día que pudieran ser comprobados”.

“Por lo tanto, su discurso debe ser condenando ese tipo de actos, venga de donde venga, no importa si son sus aliados, no importa si son de su mismo partido, aquí hay que condenar toda la corrupción que existe hoy día a todo nivel, tanto en los municipios que es mucha y hay mucho que investigar, como en todos los políticos involucrados”, cerró.