Boric destaca “labor transformadora” de Daniel Jadue y afirma que en Chile “no hay persecuciones políticas judiciales”

El Presidente Gabriel Boric se refirió la mañana de este viernes a la situación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien se encuentra en prisión preventiva en el anexo Penitenciario Capitán Yáber, por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la investigación por las operaciones de la Achifarp.

En conversación con Radio CNN, el Mandatario reiteró que confía “en el trabajo de la justicia chilena”, afirmando que “en Chile las instituciones funcionan”.

“Yo puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos general, no voy a hablar de un caso en específico, pero creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales en nuestro país”, señaló el jefe de Estado.

Boric indicó que tanto Jadue, como cualquier autoridad imputada que esté cursando prisión preventiva debe “defenderse ante la justicia y ahí es donde hay que probar los argumentos, no atacando las instituciones”.

Formalización alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

Respecto a su relación con el alcalde de Recoleta, el Mandatario aseguró que tiene “una buena opinión en general de la labor transformadora que llevó adelante Daniel Jadue en Recoleta y del pensar fuera de la caja”.

No obstante, aseguró que no ha conversado con el jefe comunal en el último tiempo. “Tuvimos una actividad a fines del año pasado juntos, he tenido algunas actividades en Recoleta, pero no he tenido comunicación a propósito de este caso porque me parece que como Presidente de la República tengo que ser muy claro en la independencia de los poderes y en no dar señales equívocas en esto”, sostuvo.

En esa línea, precisó que le instruyó a su gobierno “tener una posición muy clara respecto a esto, que es que las instituciones tienen que funcionar de manera independiente y sin ningún tipo de presiones”.