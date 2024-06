Boric y anuncio de proyecto de aborto: “Me sorprende que haya sorpresa en una causa que ha sido una bandera del mundo progresista”

El Presidente Gabriel Boric fue consultado este viernes sobre su anuncio de presentar un proyecto de ley de aborto en su Cuenta Pública del pasado 1 de junio y que generó que algunos diputados de oposición se retiraran en medio del discurso del Mandatario.

Sobre el tema, Boric confesó que le había sorprendido la reacción, especialmente porque esto es además un compromiso de su campaña.

“Lo que me sorprende es que haya sorpresa en una causa que ha sido una bandera del mundo progresista, principalmente del movimiento de las mujeres en Chile desde hace muchísimos años”, expresó. “Esto es un compromiso de campaña, era un compromiso de campaña de mi candidatura en su momento y también lo era de la candidatura de Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana. Además, ha sido una bandera que ha levantado desde el día 1 de la democracia los sectores progresistas”.

Junto con esto, Boric negó que se tratara de un tema electoral.

“No creo que a uno se le pueda juzgar por pretender cumplir las convicciones que tiene. Ahora, hay algunos que han dicho que esto podría ser un tema electoral o algo de esas características. En materia de derechos de las mujeres uno no puede andar midiendo lo que hace o no hace por cálculos electorales de corto plazo. Y la verdad es que los debates de estas características, en particular los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, siempre han encontrado una resistencia muy grande por parte de sectores conservadores de la sociedad”, agregó.

Esto último, añadió, se vio “muy patentemente” en la Cuenta Pública cuando los diputados de oposición se levantaron y retiraron del lugar. “Después, inmediatamente, algunos diputados del Partido Republicano salen a decir, ‘con esto rompemos relaciones con el gobierno’. Bueno, ¿cuándo han estado? Estas declaraciones tan altisonantes, la verdad es que han sido más bien la tendencia de ciertos sectores de la política chilena cuando se han discutido temas de estas características a lo largo de la historia de nuestro país”.

Consultado sobre si se podrían haber minimizado las reacciones negativas realizando un llamado previo a los jefes de bancada o los presidentes de los partidos, el Mandatario indicó que conversó con los los presidentes de partidos que sustentan la alianza de gobierno, “Y todos entienden que, como Presidente de la República, no es sostenible que yo le esté rindiendo cuenta a los partidos previamente para decirles ‘vamos a cumplir el programa’”.

“Por lo tanto, en eso hay una comprensión, hay una convicción de fondo respecto de lo sustantivo del tema y en este punto no hay dos almas, como también muchas veces quieren tratar de instalar (...) todos los partidos de la coalición de gobierno están de acuerdo con que esta es una política pública importante desde la perspectiva de los derechos regionales. Y desde la perspectiva del derecho de la mujer a decidir”, añadió.

Sobre el proyecto en sí, indicó que lo va a llevar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y que se debe revisar la experiencia comparada. ”Yo diría que en la mayoría de los países democráticos existe un aborto legal y, por cierto, en la gran mayoría de los casos sometido a plazos. Eso es parte del debate que la sociedad tiene que dar y nosotros presentaremos el proyecto en diciembre, tal como comprometimos, Y espero que nadie se niegue a tener un debate democrático”.

En cuanto a este punto, el Mandatario subrayó la importancia de no negarse a debatir temas complejos. “Cuando uno escucha a algunos sectores, yo diría a estas alturas minoritarios, de la política chilena, que dicen ‘si el gobierno habla de aborto, no va a haber reforma de pensiones’. Yo me imagino que la gente en su casa se indigna. Porque, ¿cómo es posible que le digan que porque no están de acuerdo respecto a una política pública determinada que tiene que ver con el derecho de las mujeres a decidir, no van a estar disponibles para mejorarle las pensiones a la mayoría de los chilenos que hoy día no les alcanza para vivir? Es una cuestión muy inconsistente”.