Diputados del FA advierten al PC que no están dispuestos a apoyar a Jadue como abanderado

Este domingo, el diputado y expresidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sinceró la postura de su sector respecto a la posibilidad de que el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue pudiera presentarse una vez más a competir por la Presidencia.

“Me costaría mucho votar por alguien que está a favor de Nicolás Maduro, honestamente”, dijo el parlamentario y otrora timonel de Convergencia Social, en medio de su participación en el programa Estado Nacional.

Se trata de un planteamiento que se ha expresado con fuerza al interior del frenteamplismo. “Adhiero completamente al planteamiento de Diego Ibáñez”, agregó, por su parte, el jefe de la bancada de diputados de la colectividad, Jaime Sáez.

Esa misma premisa es compartida en la interna de la dirección nacional, que fue consultada al respecto, pero desde donde no respondieron hasta el cierre de esta edición.

Es que en el partido del Presidente Gabriel Boric son varias las razones por las cuales se resisten a la idea de llevar a Jadue a unas primarias del sector: su postura sobre Venezuela, su situación judicial (se encuentra con arresto domiciliario por el caso de las farmacias populares) y por ser un severo crítico del gobierno del Boric, contra quien compitió en las primarias presidenciales del 2021.

Jadue es una de las cartas que se han discutido al interior del Partido Comunista para convertirse en abanderado presidencial de la colectividad. El propio exalcalde ha planteado estar disponible para asumir ese desafío, pese a que hoy está con arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares. Por este último motivo, desde otros partidos del oficialismo también se han sumado a la resistencia de llevarlo a unas primarias del sector, en caso de que sea la carta que elija el PC.

Por ejemplo, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, ha resaltado que si bien ellos no levantarán ningún veto a otros partidos, sí “se deben fijar criterios con respecto a las candidaturas, eso sí”. Por otro lado, el abanderado presidencial de la FRVS, Jaime Mulet, indicó hace unas semanas que “es el PC quien debe determinar su candidato a la primaria, aunque creo que cada vez se dificulta más una primaria con el PC dada su posición con la dictadura venezolana. No me imagino hoy apoyando un presidente de Chile comunista mientras apoyen a Maduro”.

Juan Carlos Urzúa, presidente del Partido Liberal, indicó en esas fechas que “Jadue no es una buena opción para una primaria, en circunstancias que es una figura que nos reduce el espectro y circunscribe más a un espacio más acotado, incluso aleja a algunos de nuestros partidos y personas de centro, centroizquierda, que hoy es tan necesario incorporar”.

La definición del PC y el FA

La arremetida frenteamplista contra Daniel Jadue se da en medio de una semana de definiciones. Tanto el FA como el PC zanjarán este sábado a sus cartas para competir en las primarias presidenciales del oficialismo.

Si bien está latente el temor del FA y otros partidos del sector ante una posible nueva carrera de Jadue por La Moneda, lo cierto es que hoy esa parece ser la opción menos viable incluso en la tienda de Vicuña Mackenna 31.

Esto, porque quien cada día toma más fuerza en la discusión interna de la colectividad es la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien está disponible a ser la abanderada, si es que su partido la nomina.

Su nombre ha sido motivo de debate en la comisión política del PC, que se volverá a reunir el próximo jueves. En esa instancia –donde Jara tendría una virtual mayoría– deben levantar una propuesta presidencial para llevar ante el pleno del comité central que se reunirá el próximo sábado. Allí, la intención es anunciar el abanderado del PC para competir en primarias.

En paralelo, ese mismo 15 de marzo también se reunirá el comité central del Frente Amplio, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La intención será la misma que la de los comunistas: definir quién será el abanderado de la colectividad.

Hasta ahora, la primera alternativa era el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien, en todo caso, ha dicho que “no” en todos los tonos. Frente a la negativa del jefe comunal, desde la tienda que preside Constanza Martínez se han levantado otras dos opciones: el diputado Gonzalo Winter y la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez.

Todo se definirá ese sábado. Al día siguiente, el Partido Socialista elegirá a los 130 integrantes de su comité central. Si todo avanza de acuerdo con lo estipulado en la actual mesa, la senadora Paulina Vodanovic mantendría la presidencia de la tienda de París 873.

Eso sí, el debate presidencial de los socialistas no se zanjará en esa jornada. De hecho, en la actual directiva estiman que dicha discusión recién comenzará formalmente durante la primera semana de abril, una vez que el tribunal supremo de la tienda ratifique a los integrantes electos del nuevo comité central.

Este debate en el PS es seguido desde cerca por la exministra Carolina Tohá, quien ha apostado por conquistar al mundo socialista.

Sin embargo, desde el partido de Paulina Vodanovic han transmitido que ellos no se dejarán presionar por la prensa y Tohá no hará emplazamientos públicos, aunque su entorno está intentando persuadir a los socialistas para que la respalden.