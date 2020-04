Diputados en cuarentena: Sanhueza (UDI) y Espinoza (PS) relatan sus días de aislamiento

Están en sectores políticos distintos -uno en el oficialismo, otro en la oposición- pero en los últimos días han debido seguir los mismos pasos frente a la pandemia del coronavirus.

Gustavo Sanhueza (UDI) fue el primer parlamentario obligado a someterse a una cuarentena preventiva, mientras que Fidel Espinoza (PS) se recluyó para cuidar de su madre, de 82 años, que se encuentra semi postrada. Ambos relatan aquí los motivos de su aislamiento.

Sanhueza: “En estos días no he asomado la nariz a la puerta"

Foto de archivo. El diputado Gustavo Sanhueza (UDI) en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Foto: Pablo Ovalle Isasmendi / AgenciaUno.

Fue el primer legislador que debió iniciar una cuarentena preventiva. Esto, esto luego de participar en un matrimonio en que uno de los asistentes dio positivo en el examen de Covid-19. Desde ese martes 17 de marzo, Sanhueza se encuentra encerrado en su casa en Chillán con su señora y dos de sus hijos, de seis y cuatro años, sin presentar síntomas de la enfermedad.

-¿Cómo y cuándo se enteró que había un contagio en el matrimonio en el que había participado?

Cuando llegué el martes 17 de marzo a la Cámara de Diputados. Yo había partido a las 5 de la mañana de ese día a Valparaíso y alrededor del mediodía me informan que una de las personas que había asistido al matrimonio había dado positivo en el examen de coronavirus. Bajé inmediatamente al policlínico que está en la misma Cámara, donde me indicaron que tenía que hacer cuarentena preventiva por 14-15 días. Por lo tanto, procedí inmediatamente a retirarme del edificio legislativo y volver a Chillán.

-Está con su familia en cuarentena, ¿cómo ha sido la convivencia estos días?

(Risas) Tengo cuatro hijos, los dos más pequeños viven conmigo y para ellos ha sido extraordinariamente positivo tener al papá en la casa. Me ha hecho involucrarme en los temas de ellos, la parte escolar, desde el colegio les envían trabajos y hemos estado participando activamente en toda esta faceta que uno se pierde normalmente por la actividad que tiene.

-¿Cómo se sintió cuando se enteró de la situación del matrimonio y que debía realizar cuarentena?

Bastantes sentimientos encontrados. Uno, es sentir que podrías haber contagiado a alguien, un sentimiento de culpa, aunque cumplí todos los protocolos que había que cumplir en su minuto. El hecho de haber asistido a este matrimonio, pero en ese minuto estábamos en la fase 3, que implicaba que se podía estar en reuniones de menos de 500 personas. Y bueno, uno empieza a analizar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. En estos días no he asomado la nariz a la puerta.

-Y respecto del trabajo parlamentario, ¿ha sido muy complejo estar fuera?

De todas maneras. El miércoles (pasado) perdimos una votación por un voto; uno siente frustración, dice ¡chuta! si hubiese estado ahí o si no hubiese ido ese día. Estoy atento a lo que están pasando en las sesiones y trabajando en algunos proyectos para poder presentarlos una vez que vuelva, que tienen que ver con temas ciudadanos y también con los efectos y externalidades que tiene el Covid-19 a mediano y largo plazo.

Espinoza: “Estaré alejado todo el tiempo que sea necesario”

Hace ya un par de semanas que el diputado socialista se recluyó en su casa en la comuna de Llanquihue, debido a la amenaza del coronavirus en el país. Junto a sus tres hermanos, el parlamentario decidió que se quedaría ahí para cuidar de su madre, de 82 años, que se encuentra semi postrada por un accidente vascular que sufrió el año pasado.

Según cuenta, tomó la decisión debido a que considera que, por su trabajo y los constantes viajes en avión para llegar a Valparaíso, él podría convertirse en un “factor de riesgo” para su familia. “Lo mínimo que tenemos que hacer es retribuir en parte lo que nos entregó”, dice.

-¿Por qué decidió iniciar una cuarentena?

Porque mi madre está una situación de alto riesgo. Lamentablemente, hace un año tuvo un accidente vascular que la dejó semi postrada y esta pandemia también ha provocado efectos en las personas que la cuidan, porque son personas mayores que también han tenido que tomar precauciones. Con mis hermanos tomamos la decisión de alternarnos su cuidado las 24 horas y, al yo ser un factor de alto riesgo, no me he podido exponer en ir a Valparaíso y volver con la enfermedad en un avión. Ella quedó viuda, cuando le mataron a su marido en 1973, y lo mínimo que tenemos que hacer es retribuir en parte lo que nos entregó.

-¿Están todos en la misma casa?

No, vivimos todos cerca en la comuna de Llanquihue. Ahora, todas las tardes estoy viniendo dos o tres horas a mi oficina a hacer trámites. No tengo trabajadores acá, están todos desde sus hogares. Además, he tenido que suplir los tiempos que no estoy con mi madre haciendo otras cosas, como estudiar.

-¿Y cómo ha sido el trabajo parlamentario desde lejos?

Vengo a mi oficina porque no me puedo concentrar en la casa, cuesta mucho para quienes llevan una vida trabajando fuera. La cuarentena ha sido difícil para quienes tenemos una vida muy activa.

-¿Está preocupado por cómo la gente se toma la enfermedad?

Muy preocupado. Siento que esta pandemia nos ha mostrado los lados buenos y malos del mundo empresarial, porque mientras vemos gestos muy nobles de personas que han puesto a disposición sus infraestructuras, a otros simplemente les da lo mismo. Pero lo que más me preocupa es que no hay una concientización clara de la gravedad del asunto.

-¿Cuánto tiempo planea estar alejado?

Estaré alejado todo el tiempo que sea necesario, pero en la medida que haya elementos que nos permitan determinar que se está llegando a la normalidad.