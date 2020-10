Diputados UDI y RN evalúan llevar a Teillier a comisión de Ética tras dichos sobre violencia en manifestaciones

Los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, junto a su par de RN José Miguel Castro, solicitaron pasar al diputado y presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, a la comisión de Ética de la Cámara Baja tras las declaraciones emitidas al diario La Tercera el pasado fin de semana.

En entrevista con este medio, el legislador se refirió a las marchas de cara al plebiscito y al ser consultado a si haría un llamado a la “no violencia” respondió que eso podría entenderse como un “doble discurso”. “Si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo no salgan a manifestarse y eso no lo diré, porque tiene que progresar el derecho a manifestarse”, contestó.

En el escrito, los legisladores solicitaron que se aplique la sanción de censura al diputado, además de una multa de entre un 5 y un 15% de su dieta parlamentaria.

Según expresó Alessandri, “cuando uno lee las declaraciones del diputado Teillier, por un lado le agradece su honestidad, su transparencia y la forma en que reconoce que no hará un llamado a evitar las marchas y, por ende, tampoco hará un llamado a evitar la violencia. Quizás, esa honestidad se la dan los años en política y su larga trayectoria en hechos ligados justamente a la violencia con fines políticos”, sostuvo.

Por lo mismo, el legislador comentó que debido a estas declaraciones “hemos decidido poner los antecedentes ante la comisión de Ética para que nos pueda decir si en este país las personas que justifican la violencia con fines políticos, como lo hace Teillier, están capacitadas para ejercer el cargo de parlamentario”.

su par, Sergio Bobadilla, comentó que las declaraciones del presidente del PC “ya no nos sorprenden”, agregando que “con sus palabras, está avalando esta conducta que tiene la extrema izquierda, que no ha trepidado en quemas, amenazar e incluso asesinar a personas en el sur del país”.

En tanto, el diputado de RN, comentó: "Él no puede estar avalando la violencia. En ese sentido, no solamente va a contar con las firmas de los diputados que la presentemos, sino que también vamos a ir a buscar firmas en los comités de oposición, para que de una vez por todas se vean las cartas que tiene este sector político y si realmente condenan o no la violencia”.