Disputa electoral en Concepción: la apuesta de la derecha por ganar terreno ante la crisis de Huachipato

La directiva regional del Partido Republicano este lunes hizo un anuncio: la oficialización de la candidatura para alcalde de Concepción del consejero regional James Argo. Una decisión que no dejó a nadie indiferente en la derecha, pues en esa comuna -liderada por el DC Álvaro Ortiz- la oposición espera obtener el municipio, pero para ello se encuentra negociando entre todas las colectividades la posibilidad de llevar un candidato único y evitar la dispersión de votos en el sector.

Esto, considerando que en la derecha hacen el cálculo de que las elecciones en la región -como la de gobernador regional y las municipales en comunas como Concepción y Talcahuano- “son ganables”, primero por la polémica por el traspaso de dinero a fundaciones que involucró al gobierno regional -a cargo del ex DC Rodrigo Díaz-; y segundo por el cierre de la empresa acerera Huachipato, que afectó a más de 22 mil trabajadores.

El hecho ocurrió el pasado 20 de marzo cuando la empresa hizo el anuncio, y puso miradas críticas en torno a las gestiones del gobierno para contener la crisis. De hecho, el oficialismo criticó la “pasividad” del ministro de Economía, Nicolás Grau, mientras que el senador por la zona, Gastón Saavedra (PS), advirtió que podría haber un “efecto electoral”.

Por lo mismo, en la derecha están comenzando a preparar la arremetida por la campaña y esperan que puedan capitalizar a su favor la crisis. Si bien algunos en privado cuestionan que sea correcto hacer un uso político del tema, lo cierto es que varios saben que será un asunto que saldrá durante la contienda electoral, y que afectará al oficialismo.

En ese sentido, en la derecha hacen el diagnóstico de que la crisis afecta principalmente a la comuna de Talcahuano -donde se ubica la filial-, pero también a Concepción, pues es una ciudad que cuenta con proveedores de Huachipato y por ende también son afectados. Además, los dirigentes afirman que en la zona suelen tener arraigo sus propios temas regionales, por lo que para los votantes es relevante lo que suceda en la ciudad.

La empresa Huachipato. FOTO: RODRIGO FUICA/AGENCIA UNO

Sin embargo, lo cierto es que algunos ven un poco desordenado el panorama electoral en la región. Respecto de la elección municipal para Concepción, la derecha aún no define el candidato y, por lo mismo, se arriesga que haya dispersión de votos ante la amenaza de más de un postulante. Pues adicional a la postulación de Argo, el exsubsecretario de Bienes Nacionales Álvaro Pillado (UDI) busca ser la carta del gremialismo en la zona.

Pero Pillado cuestiona que no existe claridad en torno a quiénes serán los candidatos, pues la crítica que ha existido entre los dirigentes es que las directivas de los partidos de derecha se han demorado en definir a los postulantes. “Es fundamental definir el candidato con la mayor prontitud posible y en unidad, idealmente, de toda la oposición, porque Concepción no resiste aventuras personales. No se entendería que una comuna emblemática para Chile y la oposición se ponga en riesgo por candidaturas descolgadas del sector”, dice Pillado a La Tercera.

Con todo, el panorama se enreda aún más dentro de la derecha pues el Partido Social Cristiano espera levantar la carta de Héctor Muñoz, quien es un referente del mundo evangélico y es además marido de la diputada Francesca Muñoz, por lo que algunos consideran que puede tener un caudal de votos importante.

Los apoyos están divididos en la zona, por ejemplo la diputada Marlene Pérez (Independiente UDI) está más inclinada por apoyar a la carta de republicanos, mientras que otros en el gremialismo quieren promover la figura de Pillado. Ortiz, en tanto, espera que su sucesor sea Aldo Mardones, actual jefe de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, quien es además la carta de la DC. Mientras que también suena la opción del independiente Camilo Riffo.

Además de las candidaturas en torno a la crisis de Huachipato, se están articulando en torno a otras elecciones, como la de gobernadores en que el exintendente Sergio Giacaman espera ser la carta del sector, pero también ha sonado la opción del exdiputado Iván Norambuena (UDI).

Ahí algunos sostienen que el tema de las fundaciones y los convenios jugará un rol, mientras que en Talcahuano espera reelegirse el actual alcalde, Henry Campos (UDI).

Respecto de Huachipato, en los partidos sostienen que el tema principalmente será respecto de la gestión que el gobierno ha hecho para evitar la crisis, y también el apoyo que harán a los trabajadores que quedarán sin empleo.

La diputada Marlene Pérez recalca que “con candidato único tenemos todas las opciones de recuperar la alcaldía de Concepción. Algo que sería muy beneficioso para nuestra ciudad que está en el abandono, ya que su alcalde lleva meses desplegando en el distrito haciendo campaña para su candidatura a diputado”.