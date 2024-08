El áspero cruce entre Paulina Vodanovic y Evelyn Matthei en un foro de economía

La mañana de este jueves el expresidente Eduardo Frei y el economista Sergio Urzúa expusieron sobre el valor de la empresa privada y su impacto en la sociedad en el foro de la Industria de ASIMET “Chile necesita a sus empresas”.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei; la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, entre otros.

Allí, además de abordar el actual escenario en el que se desarrolla la actividad empresarial y los desafíos en torno a la colaboración con el gobierno, se produjo un tenso cruce entre la líder PS y la carta presidencial de Chile Vamos.

El áspero momento comenzó por una frase de Evelyn Matthei sobre funcionarios públicos. “Quisiera señalar lo siguiente. El mundo está cambiando cada vez más rápido. Hay cambios tecnológicos increíbles. ¿Quién pensaría hace 10 años que íbamos a tener un chat GPT? Están cambiando el clima, está cambiando la demografía, y por lo tanto lo que está sucediendo es que muchas cosas que antes eran muy razonables, hoy día ya no lo son. Y hoy día se abren nuevas oportunidades que si uno no las pesca rápido, pasan por el lado”, comenzó diciendo la jefa comunal.

“Entonces, con esas oportunidades tenemos que organizar a las universidades, a los pensadores, al sector público y al sector privado (...) y el sector público no es que vaya a liderar el tema, pero por lo menos tiene que ir buscando todo cómo ir sacando los problemas”, agregó.

En esa línea, sostuvo: “Les quiero contar, por ejemplo, que hoy día obtener una concesión marítima son 8 años, es como para echarlos a todos. ¿Cómo puede ser que un permiso se demore 8 años? ¿Qué tropa de inútiles tenemos a cargo de eso?”.

En ese sentido, continuó su alocución apelando a que el Estado debe ser modernizado. “Lo que uno tiene que ver es que aquí por ejemplo, en los salmones, en la energía verde, en la desalación de agua claramente hay una oportunidad. ¿Cuáles son los problemas? Están, de alguna manera, paralizando todas esas inversiones. Entonces, yo siento que el Estado tiene que empezar a funcionar de manera distinta (...) y en vez de que cada (organismo) funcione por sí solo y no se haga cargo de las consecuencias de sus decisiones, todo el mundo debería actuar en forma conjunta”.

La dura respuesta de Vodanovic

Así las cosas, al ser requerida por su opinión sobre el tema, Vodanovic señaló: “Yo creo que es necesaria la modernización del Estado, lo hemos dicho nosotros desde el PS, que la modernización es necesaria, es urgente, pero me molesta también, y debo ser sincera, escuchar aquí que se ve la paja del ojo ajeno y no la del propio, porque me parece que el lenguaje de Evelyn respecto a los funcionarios públicos es inadecuado”.

“Yo fui subsecretaria para las FF.AA., tuve la unidad de concesiones marítimas a mi mando, vi como se forzaba esa gente, como no había plata para que viajaran a las regiones a ver las concesiones marítimas, como hicimos enormes esfuerzos en el gobierno de la presidenta Bachelet a hacer un comité de varios ministerios para poder priorizar proyectos”, agregó.

“Entonces yo creo que también hay que ser conscientes de que es el Estado, no el gobierno, porque esto no es un problema de gobierno, los gobiernos duran cuatro años, los proyectos duran mucho más, no son su tramitación, son proyectos de largo plazo (...) yo como subsecretaria no puedo decir ‘saque el segundo papelito y póngalo arriba’, tengo que tener una resolución de un comité de ministros, entonces, también el Estado es ineficiente, porque hay medidas, no solo de la permisología, sino por la gran desconfianza que está instalada, porque estos son proyectos donde evidentemente existen las posibilidades de que exista corrupción”, argumentó.

Luego, a modo de respuesta, Matthei dijo: “Yo quiero señalar que cuando hablo de que hay una inutilidad, son los que organizan básicamente, no es el funcionario el responsable, porque cuando un mismo permiso tiene que ir acá, y después tiene que ir allá, y aquí hay un abogado, y aquí hay otro abogado, y este dice A, y este dice Z, y después tiene que ir a una tercera parte, y después a una cuarta parte, obvio que no funciona, obvio que no funciona. Yo he visto espectaculares funcionarios públicos, pero la organización del Estado no puede ser peor”.

Tras la intervención de Matthei, Vodanovic reiteró que “tenemos que modernizar el Estado” y agregó que hay que “mirar los vicios que están en el sistema público, pero también los que están en el privado, porque mira lo que pasó con los cortes de luz”, haciendo referencia a la situación generada por ENEL.