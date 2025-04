El choque de fuerzas en el PS por la candidatura de Paulina Vodanovic

A las 19.30 de este jueves fueron convocados los miembros de la comisión política del Partido Socialista. La citación, hasta el cierre de esta edición, estaba en curso, pese a que hubo voces que la pusieron en duda debido a que algunos querían abordar un tema controvertido: la candidatura presidencial de la colectividad.

En la cita -que según la directiva su objetivo es ver los balances financieros de la tienda- algunos comisionados tenían la idea de plantear que la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, ponga en evaluación su postulación a las primarias y que como colectividad apoyen a la precandidata del PPD, Carolina Tohá.

“Va a estar muy compleja”, adelantaba en privado uno de los miembros de la instancia, quien a su vez confirmó que justamente se esperaba que algunos dirigentes propusieran poner en entredicho la candidatura de Vodanovic.

En esa línea, otros transmiten que algunos senadores hicieron gestiones con integrantes de la comisión para que plantearan el asunto.

No son pocas las voces que se han mostrado de acuerdo con esta idea, incluso hay quienes antes de la proclamación de la senadora, que se realizó en el comité central del pasado 12 de abril, creían que era mejor respaldar a Tohá.

Así, la parlamentaria si bien ha logrado contener parte del fuego amigo, sigue existiendo un grupo que presiona para que deponga su postulación, lo que se ha transformado en un choque de fuerzas en el PS.

José Miguel Insulza, Isabel Allende, Ricardo Núñez, Jaime Gazmuri, Ricardo Solari y Heraldo Muñoz son parte del establishment del PS que apuestan por una candidatura única entre esa colectividad y el PPD, y se inclinan por Tohá.

De todas maneras, quienes se muestran en esa línea no tuvieron la fuerza suficiente para evitar la proclamación de Vodanovic, quien fue nominada de forma unánime por el comité central de la colectividad. El argumento de que no marca en las encuestas o que unidos con el PPD tienen más opciones de ganar la primaria no tuvo mayor respaldo en esa sesión.

Por otro lado, el secretario general, Camilo Escalona, se ha transformado en uno de los defensores de Vodanovic. Este miércoles, junto a la senadora se reunieron con dirigentes regionales. Ahí, Escalona reforzó la idea de que la congresista es la candidata del PS, lo que habría sido valorado por los asistentes al encuentro.

Para el recién asumido senador Tomás de Rementería, “la candidatura de Paulina Vodanovic está despegando, no se han formado los equipos, no hemos salido a explicar nuestro programa, entonces, tomar decisiones anticipadas, me parece que es totalmente un error en este momento”.

El diputado Juan Santana, en tanto, advirtió que “todos los militantes debemos respetar lo que allí se establece. Aún queda mucho tiempo de campaña y es apresurado sacar conclusiones de lo que pueda pasar en una primaria”.

La tarde de este jueves todo se intensificó. Algunos dirigentes aseguran que aumentaron los telefonazos entre una y otra postura para conseguir adherentes.

Hay quienes también han cuestionado que Vodanovic todavía no dé a conocer a su equipo de campaña. Eso, según su entorno, lo realizará este viernes durante el aniversario del PS, que se celebrará en el Teatro Coliseo a partir de las 19.00, donde se invitó al Presidente Gabriel Boric, pero se habría excusado de asistir. Para la ocasión, ya se adelantó que la principal oradora del evento será Vodanovic.

De todas maneras, es decisión del comité central si se baja o no la postulación de la senadora. Y precisamente ahí, la fuerza la tiene Vodanovic.

Sin embargo, otro elemento que se suma a la tensión interna del Partido Socialista fueron las declaraciones de la misma Paulina Vodanovic, quien este miércoles, en CNN Chile, cuando le preguntaron si se sentía apoyada, respondió: “Si no hay una decisión en contrario, esta es la candidatura que el PS sostendrá”, y sumó que se trata de una determinación del comité central.

Para algunos, en esa declaración, abrió la puerta a bajar su candidatura si el CC lo requiere. Sin embargo, este jueves fue consultada por el mismo tema y su respuesta fue tajante: “Nosotros hemos definido que vamos a tener una candidatura del Partido Socialista y eso no se cambia. Esa es la posición del Partido Socialista”.

La definición de los radicales

Vodanovic entregó esa declaración en las afueras de su domicilio justo cuando llegaron dirigentes del Partido Radical, encabezados por su presidente, Leonardo Cubillos, para conversar con ella.

Se trata del proceso que lleva adelante esa colectividad luego de que el consejo general, el pasado 12 de abril, decidiera no tener abanderado propio y definir si apoyar a Vodanovic o Tohá.

Así, a eso de las 14 horas se concretó la reunión con la senadora. Mientras que el encuentro con la exministra del Interior se realizó pasadas las 17 horas en su domicilio.

Aunque aún la colectividad no define su apoyo, extraoficialmente hay quienes transmiten que respaldarán a Tohá. Sin embargo, en la mesa recalcan que se resolverá en el consejo de este sábado.

En este escenario, el tironeo entre las fuerzas del PS continuará en las próximas horas. Esto, debido a que el plazo para inscribir las postulaciones a primarias vence el próximo el 30 de abril.

De hecho, la idea es citar un nuevo comité central para antes del 30 de abril con el objetivo de aprobar los balances financieros de la tienda. Sin embargo, algunos ven esa instancia como la oportunidad para volver a discutir el tema presidencial.