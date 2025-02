El creciente descontento de senadores RN por equipo de campaña de Matthei

A casi un mes de que Renovación Nacional (RN) proclamara a Evelyn Matthei (UDI) como su abanderada presidencial, hay un tema que no ha dejado de inquietar entre algunos senadores del partido: la conformación del equipo de campaña que acompañará a la exalcaldesa en su carrera hacia La Moneda.

Desde ese hito, en algunos encuentros en el Senado, el tema ha sido conversado varias veces entre parlamentarios de la colectividad, quienes esperaban que la confirmación de Matthei como la candidata de RN reforzara la presencia de la tienda en su entorno.

Lo cierto -dicen- es que a medida que se acerca marzo la inquietud por la conformación de ese grupo ha ido creciendo. Así lo han manifestado en privado senadores como Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán, Rafael Prohens, Paulina Núñez y el independiente Alejandro Kusanovic.

Quienes han conocido de esas conversaciones, aseguran que en ese grupo se ha empezado a plantear que el entorno de la exministra necesita una reconfiguración de cara a la campaña y que RN -como el partido más grande de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli)- debe ser parte importante de ese proceso.

Santiago 11 de enero 2025. Renovación Nacional proclama a Evelyn Matthei como su candidata presidencial durante el consejo general en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Javier Salvo/Aton Chile

El análisis -explican- es que no solo ha sido difícil entrar al equipo de la exalcaldesa -según acusan, se han recomendado algunos nombres para que participen del trabajo programático que hasta el momento no han sido tomados en consideración-, sino que también faltan rostros nuevos para darle aire diferente a la campaña y al eventual gobierno.

En ese contexto, algunos han planteado que Matthei está cometiendo un error en rodearse de los mismos dirigentes que han liderado otros procesos electorales y gobiernos del sector. En esa línea, más que acercarse a RN -agregan- Matthei en su equipo ha sumado solamente al denominado piñerismo, como llaman al entorno más cercano del expresidente Sebastián Piñera, entre ellos, a Rodrigo Ubilla, Paula Daza y Katherine Martorell.

“Acá se necesita tener una nueva visión en la derecha, no se puede continuar con lo mismo. Evelyn Matthei no puede ser lo mismo que gobiernos anteriores del sector y no puede estar con los mismos de siempre. Hay que evitar repetir los errores de años anteriores”, aseguró a La Tercera el senador Alejandro Kusanovic (Ind.-RN).

El tema -reiteran- viene inquietando hace meses entre dirigentes del partido. Por lo mismo, dicen, en diciembre del año pasado -mientras aún existían dudas de si respaldar a Matthei o levantar un candidato propio- se definió que el exministro Cristián Monckeberg asumiera la tarea de coordinar que el think tank de la colectividad, el Instituto Libertad, elabore diez propuestas programáticas “con el ADN de RN” para disponerlos como insumo a la candidatura de Matthei.

En todo caso, algunos personeros en RN desdramatizan la preocupación de los senadores. Advierten que ya existe una incorporación institucional del partido -a través del rol de enlace que ha asumido la secretaria general, Andrea Balladares-, además de las reuniones periódicas con las directivas, las bancadas parlamentarias y el grupo liderado por el exministro Monckeberg.

En esa misma línea, afirman que la carrera presidencial es larga y que la exalcaldesa de Providencia no puede “quemar todos los cartuchos” en la primera fase, cuando aún el oficialismo no tiene una carta clara como contraparte.

Un ejemplo de ello es que si bien se habló en los equipos de Matthei sobre la presentación de un programa por estas fechas, la candidata ha ido dosificando el contenido, dando a conocer algunas medidas preliminares en aristas como seguridad. Incluso, se habla de que en marzo próximo presente solo medidas relativas al plan económico y luego en abril un documento programático como tal.

En esa estrategia de evitar caer en un desgaste presidencial, en algunos sectores de Chile Vamos aseveran que la presentación del equipo es un hito en sí mismo y que no debe apresurarse por presiones sobre una mayor o menor representación de las colectividades.

Al respecto, la senadora María José Gatica aseguró que “Renovación Nacional es el partido más grande de Chile Vamos, por lo tanto, tiene un rol importante en la campaña, yo me he sentido muy incluida”.

Y agregó: “La red que RN tiene es muy grande y será un importante apoyo a la campaña de Evelyn Matthei, me consta que existe una gran valoración a los apoyos que RN ha dado, somos conscientes que nuestra contribución a la campaña es significativa”.