El frustrado encuentro de todos los presidenciables de Chile Vamos en el Cerro San Cristóbal

La apuesta era ambiciosa. Que el lanzamiento de Catalina Parot como la candidatura única de Chile Vamos a la Gobernación Metropolitana contará con la presencia de todos los presidenciables del sector.

La pauta de prensa -enviada un día antes desde Evópoli- así lo prometía, informando que participarían todas las cartas de los partidos del bloque que aspiran a representar al sector en la carrera por La Moneda: Evelyn Matthei (UDI), Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli), salvo Sebastián Sichel (IND), quien se excusó con antelación y definió enviar a una persona en su nombre.

Pero a la ausencia del expresidente del Banco Estado, se sumaron hoy dos más: la alcaldesa Matthei y su par de La Condes, Lavín. Enviando ambos reemplazos hasta el macizo metropolitano para participar de la actividad y frustrando la reunión de todos o la mayoría de los presidenciables.

La Tercera consultó a los equipos de ambos jefes comunales las razones por las cuales decidieron restarse del acto, señalando que los dos estaban en periodo de vacaciones y que por eso no habían podido ir. Es así como solo estuvieron con Parot los exministros Mario Desbordes e Ignacio Briones.

Consultada por el tema, la candidata a la gobernación metropolitana le puso paños fríos a las ausencias de las dos figuras de la UDI y de Sichel.

“Esta es la candidatura de Chile Vamos, completa”, comenzó diciendo Parot.

Agregó que “esta candidatura cuenta con el apoyo de todos los candidatos presidenciales de Chile Vamos. Algunos no han podido estar acá por razones personales, pero han venido sus personas de confianza a entregar su apoyo”.

Y que quienes faltaron “me han llamado personalmente por teléfono para manifestarme su apoyo. No hay nada qué leer en el hecho de que no estén. No están algunos que debieron estar porque algunos están vacunando, algunos están acompañando a sus vecinos, otros están en unas legítimas vacaciones. Yo les agradezco a todos que han estado comprometidos y apoyando desde el primer minuto. Esta es la candidatura unitaria de Chile Vamos”.

Por su parte, Briones también le bajó el perfil a las ausencias de los otros candidatos presidenciables del sector. “Acá estamos en unidad, esta es la unidad de Chile Vamos. Esto es lo que nos diferencia de los otros conglomerados políticos que están divididos, peleados. Por su puesto que nosotros tenemos nuestras visiones, las representamos, las exponemos con argumentos, pero con unidad. Esa es la clave. Chile Necesita unidad, propuestas de futuro y eso es lo que nos une acá”, indicó.

“No vamos a construir muros”

En la actividad, Parot entregó algunos lineamientos de campaña. “Yo he dicho que vamos y vamos ahora, porque los problemas de esta región son los problemas que duelen, urgentes, problemas que nos deben movilizar de corazón desde el primer día que asumamos la gobernación de la Región Metropolitana”.

Agregó que “muchos de los problemas que tiene Chile hoy, se han generado desde esta Región Metropolitana. por eso que es tan importante que ya que existen los diagnósticos nos pongamos de acuerdo en las soluciones”.

En materia de seguridad aseguró que lucharían contra el narcotráfico y que los echarían de la RM, buscando mejorar los barrios. En lo relativo a la delincuencia, aseguró que “nosotros no vamos a construir muros, en la RM vamos a derribar muros”. Esto en alusión a los dichos del candidato a alcalde de Vitacura por Republicanos, Cristián Araya, quien propuso el blindaje de entradas y salidas de la comuna.