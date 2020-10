“Ha actuado de la mejor manera”: Diputado Paulsen (RN) respalda a general Rozas ante presiones por su salida del cargo

El viernes pasado, un funcionario de Carabineros -quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio frustrado- propició la caída de un menor desde el puente Pío Nono al río Mapocho. Este hecho no sólo reactivó la ofensiva de la oposición de presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, sino que también las presiones para la salida del general director de Carabineros, Mario Rozas.

Desde la centroizquierda, hay algunos que sostienen que el libelo no está condicionado a la salida del general director de su cargo, como el diputado del PS, Luis Rocafull. Sin embargo, su par de la DC, Matías Walker, estimó que la acción “no tendría sentido" si Rozas “asume su responsabilidad".

Este tema abordó hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN). El parlamentario aseguró que Rozas “ha actuado de la mejor manera” y que “si queremos buscar un chivo expiatorio para no presentar la acusación constitucional, empecemos a hablar políticamente”.

“Yo hubiera estado de acuerdo con el diputado Walker si el general Rozas no hubiese dado de baja al carabinero, si hubiese ocultado información, si no hubiese llevado adelante un sumario administrativo o puesto en manos de la Justicia los antecedentes que ya están en manos de ella”, dijo en conversación con Radio Agricultura.

Agregando que “espero que se recapacite esto. Cuando pedimos la cabeza de una autoridad máxima se está tratado de culpar a una institución completa. Creo que ya le hemos hecho mucho daño nosotros y espero más que hacer daño tratar de aportar en la solución, tratar de sacar adelante proyectos de ley y avanzar en la línea que nos corresponde”.

En esa línea, también fue consultado por los dichos del senador socialista José Miguel Insulza, a La Tercera. Para el parlamentario del PS, el general director de Carabineros “es parte del problema, no de la solución” y “carece de autoridad”. Además, aseguró que su salida de la institución “aliviaría las tensiones con la oposición”.

“Cuando el Presidente ha considerado que existe un problema real en la cadena de mando, lo ha hecho (sacar a generales de sus cargos), cosa que no se hizo en los gobiernos anteriores. Tuvo que llegar el Presidente Piñera, en marzo de 2018, a generar la responsabilidad de mando con un hecho muy lamentable que fue la Operación Huracán”, respondió Paulsen.

Por otra parte, respecto a propuestas como refundar las fuerzas de seguridad y orden -como la de la diputada Maite Orsini (RD), quien planteó en CNN que "es el momento de cerrar PDI y Carabineros- Paulsen señaló que esa es “una mirada muy mezquina”. Y, en ese sentido, llamó a “centrarnos en cómo podemos mejorar la institucionalidad”, aludiendo a la reforma a Carabineros.

“Por hechos lamentables y condenables, condenar a una institucionalidad con años de trayectoria e historia, que ha muchas veces la vida por nuestra patria, no es justo para Carabineros. Nosotros condenamos y no vamos a permitir más actos de corrupción en Carabineros, pero ya están formalizados y algunos condenados por la Justicia (...) No vamos a permitir que se pasen a llevar los DD.HH., tenemos hechos concretos y ya están en la Justicia", concluyó el diputado.