El llamado de atención al diputado Cristián Labbé por tratar al ministro Carlos Montes de “abuelo chocho”

“Ministro, no lo conozco mucho, pero he escuchado que usted ha tenido una trayectoria intachable. A mí me queda una sola duda dentro de todo esto ¿Por qué usted, como abuelo chocho, sigue defendiendo lo indefendible?”.

Esa frase, en el marco de la sesión en que se revisó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, le valió un llamado de atención al diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Cristián Labbé.

“Diputado, por favor, cuidado con las palabras que se utilizan”, manifestó Daniella Cicardini, vicepresidenta de la Cámara Baja, pidiendo al legislador ser cuidadoso con su lenguaje.

El diputado gremialista se justificó afirmando que “abuelito, no es malo”.

“Además, estamos haciendo una reforma de pensiones para defender a los abuelitos”, afirmó.

Frente a ello, Cicardini, que encabezaba en ese momento la sesión, insistió en el llamado al diputado a expresarse “con respeto”.

Labbé hizo uso de la palabra en la sesión como integrante de la comisión revisora que recomendó a la sala aprobar la acusación.