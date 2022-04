“El ministerio tiene que actuar de manera mucho más contundente”: jefe de bancada DC critica actuar de Interior frente a violencia en Macrozona Sur

Continúan las críticas al gobierno y, en específico, al ministerio del Interior, encabezado por Izkia Siches, tras los sostenidos hechos de violencia registrados en la Macrozona Sur. Desde la Democracia Cristiana (DC), el diputado y jefe de partido, Eric Aedo, cuestionó la reacción de la cartera.

De hecho, el miércoles 6 de abril en la Sala del Senado está convocada una sesión con Siches, para abordar temas relacionados a la cartera, entre ellos, la violencia registrada en esa zona y la respuesta que ha tenido el gobierno. Y Aedo señaló que es posible que, en la Cámara Baja, legisladores busquen interpelar a la jefa del gabinete.

“Temo que en los próximos días algunos parlamentarios levanten una interpelación a la ministra del Interior, yo creo que eso está cerca de que suceda. Ya he escuchado eso de distintos parlamentarios y por eso creo que el ministerio tiene que actuar de manera mucho más contundente y mucho más precisa”, aseguró Aedo a radio Biobío, diciendo que además los legisladores de su partido no han tomado una postura sobre apoyar o no la medida.

Además, puntualizó que la cartera debe ser más rápida en “dar una declaración” al ocurrir un suceso contingente: “No demorar tantas horas en tomar una decisión, que en definitiva es solo que se cumpla la ley”, especificó.

Si bien se ha criticado la estrategia que ha encabezado el gobierno de Gabriel Boric, priorizando el diálogo por sobre el reforzamiento policial de la zona, durante esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que se mantendrán los esfuerzos actuales en busca de una “salida política”.

En cuanto al estado de Excepción, Monsalve aseguró que “no hay modelo perfecto para enfrentar el conflicto más severo que enfrenta la sociedad chilena hoy día, el querer levantar un modelo fracasado me parece un profundo error”.