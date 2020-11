El nuevo trato que propone Delgado a Chile Vamos

Que se tiene que preocupar hasta de la coma que dice y que otra cosa es con guitarra. Estas son algunas de las frases que emitió ayer el nuevo ministro del Interior, Rodrigo Delgado, durante su primera reunión con los presidentes de partidos de Chile Vamos.

Salvo el timonel de Evópoli, Andrés Molina -quien continúa con las relaciones congeladas con el gobierno a la espera de que el Ejecutivo presente un plan para La Araucanía-, asistieron la secretaria general, Luz Poblete, y los líderes de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe; de RN, Rafael Prohens, y del PRI, Rodrigo Caramori.

La cita, que se desarrolló de manera presencial y se extendió por cerca de dos horas, tuvo el objetivo de intentar continuar la coordinación entre el gobierno y los partidos oficialistas en un escenario en que las relaciones han estado tensionadas y los ánimos crispados. Esto, debido a varios traspiés legislativos, entre ellos, el avance del proyecto del segundo retiro del 10% de pensiones y también por la aprobación en la Cámara de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, lo que gatilló que terminara renunciando la semana pasada a su cargo y asumiendo en su lugar Delgado. Ese contexto también ha provocado tensiones, incluso, al interior del propio gabinete.

En la reunión, el ministro transmitió que estaba aún en proceso de instalación y pidió paciencia a los dirigentes del bloque. Además, les entregó un documento de tres carillas con una propuesta de mecanismo de coordinación entre el Ejecutivo y los partidos. “La propuesta de trabajo se orienta a identificar prioridades con miras a fortalecer a la coalición”, dice el texto, en el que se busca materializar el “nuevo trato” con el bloque, una idea que se venía hablando desde que estaba Gonzalo Blumel en Interior y que también se trabajó con Pérez.

Así, Delgado propuso que existan reuniones semanales con los presidentes de partidos de Chile Vamos, encuentros bilaterales una vez al mes con cada directiva de las colectividades y reuniones cada dos meses con las comisiones políticas. Además, el documento plantea una metodología de trabajo: “Desarrollar líneas claras de comunicación”, y crear subcomités especializados cuando sea necesario, entre otras materias.

Durante la cita, en todo caso, los timoneles plantearon que las reuniones con ellos sean mejor cada 15 días para que tengan una mayor efectividad.

El encuentro, según sus asistentes, se desarrolló en un buen ambiente y se tocaron algunos temas relevantes para el gobierno, entre ellos, la discusión del segundo retiro del 10% y la elección de constituyentes. Sobre lo primero, si bien no se profundizó, Delgado transmitió que la estrategia era lograr aprobar las indicaciones de Chile Vamos y avanzar en la reforma a las pensiones. Sobre la opción de ir al Tribunal Constitucional, en tanto, no se pronunció, pero en La Moneda afirman que todavía existen dudas y que algunos en el gobierno tienen la idea -como Cristián Monckeberg y Delgado, según dicen en el oficialismo- de no oponerse al proyecto, sino que intentar mejorarlo (ver Pulso).

“El nuevo trato que esperábamos hace tres meses por fin se ha comenzado a materializar”, dijo ayer Caramori, mientras que Van Rysselberghe comentó: “El ministro Delgado tiene una impronta súper ejecutiva y, por lo tanto, se van a retomar las reuniones con los presidentes de partidos”.

Viaje a La Araucanía

En el encuentro de ayer también se abordó la situación de La Araucanía. Y Poblete agradeció al secretario de Estado haber recogido las inquietudes de los parlamentarios de Evópoli. Esto, debido a que Delgado anunció que se nombraría a una persona especial que esté a cargo de la coordinación y para enfrentar la violencia en la región.

En La Moneda dicen que ya tienen alternativas sobre la mesa, pero algunos advierten que ha existido dificultad para ver qué tipo de perfil se requiere: un articulador de acuerdos que retome diálogos en la zona o que vea solo el tema de seguridad.

Hasta ahora, Blumel había nombrado a Francisco Merino como delegado de la Macrozona Sur, quien estaba a cargo de la coordinación y se había trasladado hasta La Araucanía, pero ya no cumplirá esa función y trabajará desde Santiago en otros temas relativos al lugar.

Delgado, además, señaló que están renovando el plan para la región y afinando detalles para darlo a conocer, el que también implicará a toda la Macrozona Sur. Y, en medio de esto, el titular del Interior hará su primer viaje hoy a esa región, acompañando al Presidente Sebastián Piñera, quien, además, visitará el Biobío.