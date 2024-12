Elección de Brandon Judd como embajador: diputados enfatizan importancia de estrechar lazos con EEUU y destacan experiencia en temas fronterizos

Durante esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nombró a su candidato para ser el nuevo embajador del país en Chile: Brandon Judd, ex presidente del sindicato de Patrulla Fronteriza.

Sobre su nominación, el presidente electo escribió este jueves en su plataforma Truth Social: “Conozco personalmente a Brandon y he trabajado con él durante los últimos nueve años. Brandon me ayudó a desarrollar e implementar las políticas de seguridad fronteriza más efectivas en la historia de nuestra nación”.

Fue presidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza, que representa a unos 18.000 agentes y personal de apoyo de la Patrulla Fronteriza. Se retiró oficialmente del cargo el 18 de mayo. Judd ha criticado las políticas de inmigración del presidente Biden, particularmente el aumento del número de inmigrantes ilegales que cruzan la frontera sur, durante sus apariciones en televisión.

Este medio consultó a algunos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados su reflexión sobre la llegada de Judd a nuestro país, además del eventual futuro que podría tener el programa de la Visa Waiver y la relación con Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El presidente de la comisión, Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, señaló a La Tercera que “la relación que tiene Chile con Estados Unidos, una relación de Estado, una relación de amistad, supera los gobiernos de turno. No creo sinceramente que se vaya a complicar la situación a propósito de la Visa Waiver, porque se trata de una política permanente”.

“No creo sinceramente que estén en jaque ni en discusión este asunto, porque además Chile en esto ha tenido una posición respecto a Estados Unidos de una relación estable y permanente de buena amistad. No creo que por un cambio de un Gobierno de turno vaya a variar esa relación bastante larga”, agregó el parlamentario.

En la foto, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic. Foto: Dedvi Missene

Stephan Schubert, parlamentario del Partido Republicano y también miembro de la comisión, dijo que él espera que Judd sea finalmente ratificado en el senado estadounidense y que su llegada mejore las relaciones con nuestro país.

“Este último tiempo hemos tenido algún tipo de desencuentro y también nos preocupa, por supuesto, el asunto de la Visa Waiver y también, lamentablemente, el actuar del embajador de Chile en Estados Unidos no ha tenido las acciones apropiadas con un gobierno saliente y un entrante”, mencionó.

“Confiamos que Chile va a tener la astucia de poner a las personas apropiadas, buscar los nexos para restablecer los lazos que manteníamos hasta hace poco con Estados Unidos, que el nombramiento de este embajador en caso de ser confirmado, permita mejorar y estrechar las relaciones. Tiene experiencia en temas de frontera, lo que además también puede ser un aporte para nuestro país, y esperamos también que tenga una excelente gestión y que permita afianzar los lazos con nuestro país”, concluyó sobre la eventual llegada de Judd y el futuro de la relación con nuestro país.

En la foto, el diputado Stephan Schubert.

El presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Alberto Undurraga, explicó a este medio que “la relación entre Chile y Estados Unidos es la de dos países hermanos, que cooperan entre ellos, que comparten valores y son de largo plazo. Por lo tanto, más allá de los cambios de gobierno, de embajadores, debiera seguir fortaleciéndose la relación entre Chile y Estados Unidos”.

El parlamentario también valoró la experiencia de Judd en materia de control fronterizo. “El hecho que el embajador venga precedido con una experiencia particular en temas fronterizos debiera ser una oportunidad para Chile de intercambiar experiencias respecto a un problema que es transnacional, que tiene que ver con la inmigración ilegal”, dijo al respecto.

Respecto a la situación de la Visa Waiver, Undurraga señaló que espera que esta pueda mantenerse. “Eso va a depende de que sigamos cumpliendo con los estándares que se solicitan para estar en ese programa. Hasta ahora los hemos cumplido y yo espero que los sigamos cumpliendo”, señaló.

En la foto, el diputado y presidente de la DC, Alberto Undurraga Foto: Mario Tellez / La Tercera

La diputada Catalina del Real, del Partido Republicano, señaló que “es una buena noticia que se haya nombrado al nuevo embajador de forma tan rápida, esto sin duda es beneficioso para la relación entre ambos países”.

“Será interesante ver cómo Judd desempeña su papel como embajador y cómo esto impacta las relaciones entre ambos países. Sobre todo en medio de debates que se han dado el último tiempo por la continuidad de nuestro país en el programa de Visa Waiver y el aumento de la criminalidad”, agregó sobre esta nominación.

Al igual que Schubert, la parlamentaria enfatizó que debería haber un cambio en la embajada de Chile en Estados Unidos, para así “garantizar una buena convivencia con las nuevas autoridades y seguir consolidando la colaboración con ese país en diversas materias”.

En la foto, la diputada Catalina del Real.

Cordero por situación de la Visa Waiver en nuestro país: “Chile está haciendo todos los esfuerzos”

Luego que esta semana participara en una gira internacional centrada en el control del crimen organizado en Estados Unidos, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó la importancia de estas reuniones y las experiencias compartidas. Además, respecto a la situación de la Visa Waiver, resaltó que hay un intercambio de información entre las policías que resulta “muy alentador” y que el país “está haciendo todos los esfuerzos”.

Cordero asistió a esta gira junto a representantes de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Aduanas.

Sobre el propósito de la visita, en una entrevista con Meganoticias, el subsecretario explicó que tenía dos propósitos. “Uno, compartir experiencia, pero también compartir la experiencia de Chile hacia allá. El Tren de Aragua es una de las preocupaciones de Estados Unidos y uno de los países que más provee información sobre el perfil de esta organización es Chile”, detalló.

En la foto, el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Foto: Mario Tellez / La Tercera

“Nosotros tenemos hoy día un control fronterizo muy intenso y tenemos mucha información que estamos trabajando. De hecho, el estado americano es el principal beneficiado de este tipo de persecución, de los antecedentes, del perfil. La persecución está ayudando a las pesquisas norteamericanas”, señaló Cordero.

Consultado por una eventual pérdida del beneficio de la Visa Waiver, explicó que el país tiene “una serie de avances técnicos en relación al perfeccionamiento de Visa Waiver, de hecho, el convenio complementario que se firmó el año 2023. El flujo de información que se está proveyendo por parte de las policías para el desarrollo y la obtención de información de Visa Waiver, yo creo que es muy alentador”.

“Chile está haciendo todos los esfuerzos, no solo ha hecho todos los esfuerzos, ha sido muy proactivo en esto. Hay una inquietud, en el caso de Estados Unidos, no por Visa Waiver, sino que también por un determinado tipo de exportación no tradicional que el país tiene hace muchos años, que también lo tenemos en el caso de Europa”, agregó sobre las inquietudes del país norteamericano.