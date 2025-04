Elizalde asegura que crítica de Matthei al Ministerio de Seguridad “no representa al sector que ella pretende liderar”

Desde La Moneda, el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, respondió a las críticas que han surgido desde la oposición al nuevo Ministerio de Seguridad. Junto con ello, también abordó los reproches al nombramiento de seremis que serán parte de dicha cartera.

Una de las voces que han opinado sobre el tema es la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien reprobó la nueva repartición, apuntando a que la ley “era mala” y que el rol de los seremis “es bien raro”.

Al respecto, Elizalde señaló: “Sobre ese punto hay que ser bien claros, el gobierno del Presidente Boric tiene minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, por tanto esta iniciativa no habría podido ser aprobada si no es por la concurrencia, el apoyo de parlamentarios de oposición. Entonces entiendo que estas críticas son a título personal, pero que no necesariamente representan al sector que la candidata que usted menciona pretende liderar, porque sus parlamentarios mayoritariamente votaron por la aprobación de esta iniciativa”.

Foto: Aton

“El Ministerio de Seguridad, sin lugar a dudas, es un avance importante, porque tradicionalmente el Ministerio del Interior tiene tareas políticas y tareas de seguridad, y la coyuntura absorbe mucho tiempo respecto al desafío que tenemos en materia de seguridad en Chile, por tanto tener una institucionalidad abocada exclusivamente a la elaboración e implementación de políticas de seguridad con profesionales especializados en esas áreas, sin lugar a dudas que permite contar con una institucionalidad reforzada para el desafío que tenemos al respecto”, agregó.

En esa línea, defendió: “No nos queda de duda que esto va a ser parte de un legado importante del actual gobierno, sobre todo en el marco del compromiso que tenemos en materia de seguridad que se ha traducido en más recursos, actualización normativa con un número ya de 68 leyes aprobadas por el Congreso Nacional y fortalecimiento también de las capacidades operativas y de despliegue territorial de las instituciones que están a cargo de la persecución penal. Por tanto, creemos que esto va a ser un paso importante”.

Los dardos a los seremis

Durante la vocería, la autoridad también abordó a los reproches contra los seremis de seguridad, y es que todos los nominados son interinos lo que despertó cuestionamientos porque no todos cumplen con la obligación legal de tener experiencia en temas de seguridad.

Sobre ese tema, Elizalde sostuvo: “Se ha procedido a anunciar estos interinatos que se aplicarán durante este tiempo. De todas formas, se está trabajando desde el primer día para que esta institucionalidad funcione, y funcione adecuadamente”.

“Y sólo como dato, el proyecto permitía que la implementación del ministerio se desarrollara hasta en un año y medio. Sin embargo, la estamos implementando en menos de dos meses porque entendemos que la seguridad es una prioridad en Chile, y por tanto se requiere avanzar a toda marcha con el despliegue de esta nueva institucionalidad”, cerró.