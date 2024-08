Embajador Gazmuri detalla salida del personal diplomático de Venezuela: “Tengo la impresión de que Maduro se irrita particularmente con el Presidente Boric”

Diez días han transcurrido desde que se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país proclamó a Nicolás Maduro como vencedor por sobre el opositor Edmundo González, situación que concitó controversia tanto por la dilación en la entrega de resultados oficiales, como por la falta de transparencia en el proceso electoral.

Derivado de aquello, el Presidente Gabriel Boric manifestó que no reconocería los resultados de los cuestionados comicios mientras no hubiera una auditoría independiente de las actas electorales, a lo cual se sumaron numerosas solicitudes similares por parte de la comunidad internacional.

Esto implicó que el canciller venezolano Yvan Gil exigiera el retiro del país del personal diplomático de seis países sudamericanos, entre ellos, al embajador chileno Jaime Gazmuri junto a su comitiva, a quienes se les otorgó un plazo de 72 horas para cumplir con dicho mandato.

Al respecto, el emisario nacional entregó este martes detalles de la salida del país, desmenuzando cómo fue que se enteró de esta resolución, y los motivos que -a juicio suyo- conllevaron a que el gobierno de Maduro adoptara esta postura que, nuevamente, tensa las relaciones bilaterales con Chile.

En entrevista con TVN, Gazmuri manifestó que “lo que ha hecho el gobierno venezolano, de manera unilateral, a mi juicio abusiva e irrespetuosa, ha sido pedir el retiro del personal diplomático y ha retirado el suyo, pero no hay una ruptura formal de relaciones”.

Debido a ello, enfatizó en que “mientras no haya ruptura de relaciones -y nosotros no queremos ni buscamos ni el retiro, ni la ruptura-, sigo siendo embajador”.

El representante chileno en Venezuela explicó que, desde que se instaló en la nación vecina, hace trece meses, “siempre fue una relación que tuvo momentos de tensión”, pero que se complicó tras el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, además de los incumplimientos del gobierno de Maduro respecto a los Acuerdos de Barbados, que dieron origen a los últimos comicios presidenciales.

“Es una relación tensa para nosotros, y muy importante por mil razones, entre otras cosas por la inmensa comunidad venezolana que vive en nuestro país, pero yo no esperaba una reacción de este tipo. Yo tengo la impresión de que el Presidente Maduro se irrita particularmente con el Presidente Boric”, agregó.

En torno a esta última hipótesis, el embajador sostuvo que “yo conjeturo que fue la actitud que tuvo el Presidente Boric, que fue de los primeros que pidió, después de que se conoció la manera en que se programaron los resultados electorales (…) lo que está pidiendo gran parte de los presidentes de toda América Latina (…), que es que se cumpliera la ley en materia de dar los resultados de la elección”.

“Pidió transparencia en la entrega de los resultados. Yo tengo la impresión de que eso fue quizás la causa”, aseveró.

6 AGOSTO 2024 EL EMBAJADOR DE CHILE EN VENEZUELA, JAIME GAZMURI Y EL CANCILLER ALBERTO VAN KLAVEREN, EN COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

Me enteré por X

En torno a la orden de salida del cuerpo diplomático, Gazmuri afirmó que se supo de esta disposición a través de redes sociales.

“Yo me enteré por X (antes Twitter), porque un funcionario de la embajada me dice que hay una declaración del ministro Gil, donde pide -la palabra técnica es divertida porque no es expulsión-, sino que el retiro del personal diplomático. Después yo exigí una nota, con la mínima formalidad, y esa nota me llegó al día siguiente de la Cancillería Venezolana y tomé contacto con el vicecanciller, que era mi contacto habitual. Tuvimos una discusión muy áspera”, narró.

Asimismo, reconoció que el vicecanciller venezolano no le otorgó ninguna explicación a la disposición gubernamental.

“Le dije que me parecía una torpeza, pero no era un tema para discutir. Y se nos dio 72 horas para abandonar el país, lo que fue una operación muy complicada”, acotó.

Delegación de 26 personas

En este proceso, el emisario señaló que fueron en total 26 las personas que integran la delegación nacional que debieron abandonar el país, de las cuales seis son diplomáticos, ocho funcionarios de la PDI, y el resto formaba parte del personal de planta de la Cancillería, que estaban realizando labores administrativas en el consulado, además de sus familias.

“Teníamos el problema de que no teníamos aviones. Porque estaba además esto que se hizo de pedir el retiro de varias embajadas, no solo de la chilena, y cerraron los vuelos a Panamá y a Lima. Entonces ahí tuvimos muchos problemas para conseguir pasajes”, agregó.

Sumado a ello, relató que “tuvimos un primer vuelo el miércoles (31 de julio) de cinco personas. Esa gente tuvo que salir en tres horas de la casa. Sabían que tenían que irse, pero suponíamos que nos veníamos el viernes o el jueves. Y me llaman la subsecretaria y me dice, a las 4.15 horas sale un avión a Bogotá, y por eso había que estar a la 1.00, y eran las 10 de la mañana”.

“Fue un choque muy violento para ellos”

Respecto a la afectación del personal que lo acompañó, Gazmuri dio cuenta que “fue para ellos un choque muy fuerte, muy violento”.

“Una de las 26 personas era una guagua de diez días. Un subperfecto de investigaciones fue destinado, su mujer estaba esperando a su hijo cuando viajó, y el niño tenía diez días, que es venezolano y ahora chileno. Fue muy fuerte”, rememoró.

Consultado finalmente sobre cómo vivió él este agraz episodio, el embajador afirma que “he vivido crisis peores”, aunque admite que “en mi biografía política fue un momento duro, de mucha tristeza, porque la verdad que estaba convencido que, a pesar de la dificultad de las relaciones, había que estar allá como país, y también porque me afecta el drama que está viviendo el pueblo de Venezuela, que aprendí a admirar y a querer mucho”.