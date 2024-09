A 51 años del Golpe: Boric repasa a la derecha y apunta que terminar con la democracia “nunca es la única alternativa”

Con la presencia de personeros del oficialismo, agrupaciones de derechos humanos y autoridades en general, se efectuó este miércoles el acto del gobierno en conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado de 1973.

El Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia en un escenario levantado en el Patio de Los Naranjos, en el Palacio de La Moneda.

Recordando al fallecido Mandatario Salvador Allende y a sus colaboradores más cercanos, el Jefe de Estado destacó: “Desde este lugar resistieron. La Moneda está cargada. Todos los días, en este patio, hoy día hermosamente lleno, vienen niños y niñas de liceos, de escuelas, de diferentes partes de Chile. Conocer La Moneda es un hito importante para ellos. Y siempre que estoy en mi oficina, que queda aquí atrás, y escucho sus murmullos, sus risas, bajo a saludarlos y a contarles de este lugar”.

“Estos muros fueron testigos de cómo la traición y la infamia se impusieron a sangre y fuego por sobre la dignidad de un pueblo”, recalcó.

Boric apuntó a su admiración por Allende “y a las chilenas y chilenos que junto a él, ese día, defendieron la democracia, la constitución y las leyes”.

“También recordamos a los desaparecidos, a los asesinados, a nuestros compatriotas que sufrieron la persecución, la cárcel, la tortura, el despojo, la censura y el destierro. Y es que ninguna crisis política, por compleja que ésta sea, se sortea bombardeando, asesinando y desapareciendo a los propios compatriotas”, expresó el Mandatario.

Dardos a la derecha

Fue en ese punto que el Presidente lanzó sus dardos en contra de sectores de la derecha chilena, por su postura ante el Golpe de Estado que realizaron las Fuerzas Armadas y que luego perpetuó la dictadura de Augusto Pinochet.

Boric se refirió explícitamente a una entrevista publicada en La Tercera este miércoles al jefe de la bancada de diputados de la UDI, Gustavo Benavente, en la que reforzó la idea de que el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular era la única salida en aquel año.

“Confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido”, recalcó, ya que en el diálogo el parlamentario de oposición señaló “que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido porque las causas estaban en proceso judicial, como si lo político no fuera importante”.

“Pero sobre todo lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida”, enfatizó.

Y luego agregó: “Yo quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, la desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal, que es La Moneda, nunca es la única alternativa”.

“Las violaciones a los derechos humanos comenzaron en ese momento cero y son indivisibles del Golpe de Estado de aquel día”, dijo Boric.