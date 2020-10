En comisión que revisa acusación contra Pérez, Paris defiende actuar del Minsal en paro de camioneros: “No es nuestra labor controlar el orden público"

Este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, acudió en calidad de invitado a la comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional contra su par del Interior, Víctor Pérez.

Uno de los puntos abordados fue el eventual desabastecimiento de insumos médicos a partir del paro de camioneros que se extendió entre fines de agosto y comienzos de septiembre, en plena pandemia. “Sobre información oficial de desabastecimiento, no hubo. No existe información oficial ni ningún comunicado de desabastecimiento desde el punto de vista sanitario”, aseveró Paris.

Pero uno de los aspectos centrales expuestos en la comisión fue la situación sanitaria que rodeó la movilización, considerando la situación de pandemia y la falta de cuidados que tuvieron los camioneros como ausencia de mascarillas y aglomeraciones de personas en espacios pequeños. Incluso se ejemplificó con el episodio en que mujeres bailaron en medio de la movilización.

Al respecto, Paris reiteró que no se cumplieron las medidas: “Lo que dije es que no se pudo controlar eso, no hubo sumarios. Imagínese si el personal de salud tiene que estar trabajando en los consultorios, tomando muestras y, ¿además ir controlar a los camioneros? Creo que no es labor del personal sanitario".

“Nosotros tuvimos cordones sanitarios también, en conjunto con el Ministerio de Transportes, y se llevaron a cabo los controles y ahí sí que se tomaron las medidas. Pero imagínense ustedes, con cuatro mil camioneros, ¿cuántos auxiliares, TENS, cuánta gente hubiéramos tenido que tener dispuesta a tomar exámenes y controlar? No es nuestra labor”, reiteró.

En este sentido, agregó que no es labor del Minsal controlar el orden público: “Si hubo alguna denuncia, si hubo algún problema, y no se hizo un sumario (sanitario), reconozco la falta. Pero no es nuestra labor controlar el orden público ni es nuestra labor controlar un paro de camioneros, y estarle tomando exámenes a todos los choferes y la gente que estaba ahí; salvo que hubiese habido una denuncia por escrito, que no la tuvimos... pero si está por ahí, la acepto (la responsabilidad)”.

“Esta fue una situación inédita (el paro de camioneros), de emergencia, que yo no la comparto, obviamente (...), pero Salud tiene su ámbito de trabajo”, complementó. “Si ustedes me quieren sacar una declaración para acusar al ministro del Interior de que no cumplió su función, esa no es mi labor”, resaltó.

“Si hay una denuncia que no hemos llevado a cabo, obviamente asumiremos la culpa. Pero testeo-trazabilidad-aislamiento es una metodología que está escrita, es un manual completo, pero en ninguna parte dice ‘si hay un paro de camioneros, vamos a ser testeo-trazabilidad-aislamiento’. Si esto es una cosa que nos sorprendió a todos. Entonces ¿qué más quiere que le diga? Les pido disculpas si no hicimos todo lo posible, pero como dijo el presidente Aylwin en una oportunidad, uno hace las cosas en la medida de lo posible. Si hay alguna denuncia, la vamos a investigar, sin lugar a dudas”, cerró.

Ministra Hutt descartó problemas en carga marítima

También concurrieron a la instancia los ministros de Agricultura, Antonio Walker; Economía, Lucas Palacios y de Transportes, Gloria Hutt, quienes sostuvieron que no hubo desabastecimiento durante el paro de camioneros, sino que “problemas puntuales”.

Por su parte, la secretaria de Estado descartó que la movilización hubiese tenido un fuerte impacto en el área de carga marítima y exportaciones e importaciones: “Lo que se produjo fue una perturbación muy puntual del ritmo en que funciona la cadena logística, pero no tenemos un reporte de corte que haya significado, por ejemplo, que las exportaciones chilenas no hayan llegado a tiempo a sus puertos de destino”.

“Cuando hemos tenido situaciones más extremas, como paro de trabajadores portuarios, ha habido igual alguna continuidad. El sistema no para completamente, hay una reserva que permite una continuidad del abastecimiento de la salida de productos de exportación o la llegada de importación”, complementó.