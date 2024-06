En contra del aborto y a favor de la pena de muerte: la postura de Poduje, el candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Viña del Mar

El candidato a la alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje (Ind), marcó su postura en torno al aborto sin causales, a la eutanasia y a la pena de muerte. Además, criticó la gestión de la actual jefa comunal de esa zona, Macarena Ripamonti (RD), y a su antecesora, Virginia Reginato (UDI).

En conversación con CNN, el arquitecto fue consultado por los temas que reflotaron a propósito de los anuncios del Presidente Gabriel Boric en su tercera cuenta pública.

Bajo ese marco, el candidato independiente, pero respaldado por Chile Vamos, sostuvo que está en contra de la interrupción del embarazo sin causales, porque “primero, soy católico. Segundo, porque no tiene nada que ver con las prioridades que tienen hoy día los chilenos y las mujeres chilenas en particular, tanto en salud pública como en prioridades de violencia intrafamiliar”.

En ese sentido, agregó: “Nosotros tenemos dos millones de personas en lista de espera y el Presidente se da este gusto anunciando una ley de aborto que no tiene ninguna implicancia, que no tiene ningún efecto sobre la crisis de salud pública. Me parece que es un gesto a su barra brava, pero en la práctica no resuelve ninguna urgencia social”.

Asimismo, sobre la eutanasia, dijo que se trata de “un tema complejo. En mi caso por mi religión, uno tiende a pensar que no, pero hay casos donde creo que la eutanasia es un tema que tiene que evaluarse”.

Por último, el candidato que aspira al sillón municipal de la codiciada comuna de la quinta región, se declaró a favor de la pena de muerte. “Yo creo que las personas que matan policías y que matan niños tienen que morir, que el Estado las tiene que castigar con la muerte. Esa es mi opinión. Si una persona que mata a un policía, como mataron a este teniente, delante de su niño, metieron 15 balazos, esas personas tienen que ser juzgadas y la pena de muerte tiene que aplicarse para él, y los pedófilos también, que matan niños”.

Las críticas a Ripamonti y Reginato

Bajo el marco de las elecciones municipales, Poduje criticó la gestión de la actual jefa comunal de Viña del Mar. “Yo quiero recuperar la ciudad y lograr que los vecinos se sientan representados por su alcalde que está en terreno y no está en una oficina digitando o preocupado de otras cosas que no tienen que ver con la población”.

Además, con respecto a los incendios que afectaron a la comuna en febrero, acusó que la alcaldesa “no hizo el plan de prevención, no hizo el plan de evacuación y su equipo plagió el plan de la comuna del Bosque, no hizo la pega y la Contraloría está investigando eso”.

No solo eso, también salió a cuestionar el mandato de la exalcaldesa de esa zona, Virgina Reginato (UDI), quien ha sido acusada de presuntos delitos de corrupción. “La evaluación de la gestión de Reginato es pésima (...) ella tuvo un primer periodo luminoso de mucha gestión, un segundo periodo de menos y un tercer periodo donde no se hizo nada, donde hubo un conjunto de irregularidades”.