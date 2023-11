En sesión especial: Cámara vota informe de comisión investigadora por indultos otorgados por Boric

En una sesión especial, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la tarde de este martes el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que fiscalizó los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines de 2022.

La comisión, que fue aprobada en sala para constituirse el 16 de enero, tenía por objetivo principal reunir los antecedentes correspondientes a la concesión del beneficio a 12 presos del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna, para así detectar posibles irregularidades en la entrega del perdón presidencial.

La instancia fiscalizadora estuvo conformada por los diputados Sofía Cid (RN), quien fue su presidenta, Eric Aedo (DC), Jaime Araya (IND), Cristián Araya (PREP), Roberto Arroyo (IND), Juan Antonio Coloma (UDI), Henry Leal (UDI), Daniel Manouchehri (PS), Matías Ramírez (PC), Gaspar Rivas (PDG), Diego Schalper (RN), Lorena Fries (IND) y Claudia Mix (Comunes).

Como parte de su trabajo, en la comisión los diputados recibieron al ministro de Justicia, Luis Cordero, a extitulares de la cartera, así como a otras autoridades de Gendarmería y abogados especialistas en la materia. Los parlamentarios invitaron a la exministra de Justicia, Marcela Ríos, quien precisamente salió del gobierno por su responsabilidad política en las “desprolijidades” reconocidas por Boric en la concesión de los beneficios, pero declinó participar en la comisión.

En la comisión, que finalizó su trabajo el 14 de junio, se aprobó por siete votos a favor y seis en contra el informe redactado por los diputados oficialistas, que se terminó imponiendo a la propuesta opositora.

“No percibiéndose ilegalidades en la dictación de los correspondientes decretos al contener los fundamentos y calificaciones y habiéndose ejercido la potestad dentro del marco constitucional que nos rige, es que se puede concluir que no se divisa ninguna irregularidad”, señala el informe.

“En consecuencia, habiéndose explicado el procedimiento administrativo en detalle, además de contar esta instancia con todos los expedientes administrativos completos que comprenden todas las actuaciones y actos administrativos respectivos, cabe verificar la inexistencia de irregularidades de naturaleza alguna en la tramitación de estos. Obran en definitiva todos y cada uno de los antecedentes en los expedientes respectivos”, apunta otra de las conclusiones.

La aprobación del informe no dejó conforme a la oposición. Tras dar por finalizada la comisión, la diputada Cid expresó su descontento y señaló que estaba “totalmente en contra”. “Si bien el TC se pronunció en términos de la Constitución, sí estoy totalmente clara de que hubo una ilegalidad en el cumplimiento de la ley de indultos, porque aquí Mateluna no tenía nada que ver con el estallido social y, por otro lado, era una persona que ya había sido indultada, y la ley dice que no puede ser indultado dos veces”, apuntó en la oportunidad.

La parlamentaria de oposición alude al fallo del Tribunal Constitucional que en marzo rechazó los requerimientos ingresados por senadores de Chile Vamos y Demócratas contra los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.