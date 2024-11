“Es un golpe para el PPD” y “cero autocrítica”: las reacciones del oficialismo y la oposición ante la salida de Vergara

Luego de que el Presidente Gabriel Boric oficializara la salida del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD) y de cuatro subsecretarios de las carteras de Justicia, Obras Públicas, Culturas y Ciencias, desde el mundo político entregaron su parecer al respecto.

La determinación del Presidente se dio a conocer un día después de que descartara remover a sus ministros de estado y con ello, un eventual cambio de gabinete.

En el partido de el exsubsecretario Vergara -cuyo puesto será asumido por la alcaldesa saliente de Peñalolén, Carolina Leitao (Ind.)- algunos diputados admitieron su sorpresa frente a su salida. El diputado Raúl Soto (PPD) sinceró en conversación con CNN: “He hablado con la directiva del partido y la verdad es que hay mucha sorpresa. Sabemos que es una situación compleja para el Ministerio del Interior que a propósito de la crisis de seguridad, de la crisis del caso Monsalve, ha tenido bastante presión por parte de la oposición”.

Y creo que sin duda esta renuncia ayuda a descomprimir un poco el ambiente político (...) Creo que es un golpe evidentemente para el PPD, pero lo respetamos y lo entendemos porque siempre es necesario que los presidentes, que los gobiernos vayan reevaluando en el camino”, admitió Soto.

Mientras que el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) reconoció que había hablado recientemente con la otrora autoridad: “Simplemente me señaló que él quería evaluar opciones a futuro. Todos sabemos que hay un requisito constitucional que genera una inhabilidad que es próximo a vencer y por lo tanto me parece que podría estar eventualmente evaluando una carrera parlamentaria para la cual sin duda tiene grandes condiciones”.

“Lo sentí muy entusiasmado con la misma tranquilidad de siempre. Y además hay que decirlo con mucha claridad: nadie está saliendo por petición de la oposición”, añadió.

A su turno, el diputado Luis Cuello (PC) aseveró que “los cambios en materia de subsecretario en una segunda línea me parecen necesarios para, en el fondo, fortalecer los equipos. Respecto al subsecretario Vergara, me acabo de enterar, entiendo que él estaría postulando algún distrito, pero eso forma parte de su derecho como ciudadano”.

“Acá lo importante es que, en definitiva, se le dé continuidad a la labor del Ministerio del Interior, que creo yo que ha asumido un desafío enorme en medio de muchas dificultades, de cuestionamientos infundados también, y por lo tanto, creo que es pertinente que se fortalezca también”, recalcó el legislador.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) manifestó que “no es sorpresa que una vez cada cuatro años, exactamente un año antes de las elecciones parlamentarias, existan renuncias orientadas a poder también asumir nuevas responsabilidades. Aquí yo quiero destacar quién asumiría la cartera de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es una persona que tiene experiencia, calle, alcaldesa de una comuna que es representativa de nuestro pueblo, y que además fue presidenta de la Asociación de Municipios de todo el país”.

“Quiero que la oposición entienda que cada cuatro años ellos mismos han renunciado en el plazo que establece la ley. Por ende, más allá de paralizar el país o querer agravar la polaridad de Chile, que entiendan que estos son procesos naturales que se dan, y que ellos tienen el deber de contribuir a la seguridad del país, dejando de acusar a la ministra”, concluyó.

Oposición critica salida de Vergara

Desde Demócratas, el diputado Miguel Ángel Calisto, dijo que “esta era una cosa bastante posible que ocurriera, porque finalmente el país está en una grave crisis de seguridad, y tenían que descomprimir el conflicto de la ministra Carolina Tohá”.

“Evidentemente la gestión en materia de seguridad es nula, pero la responsabilidad no solamente del subsecretario Vergara, la responsabilidad de la señora ministra del Interior, que en todo momento ha evadido, la responsabilidad política del caso Monsalve y ha evadido su responsabilidad en materia de seguridad. Entonces, hoy día evidentemente tienen que cortar el hilo por lo más delgado”, puntualizó.

En tanto, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán indicó que “el Presidente queda muy mal, en atención a lo que dijo el día de ayer. Abiertamente dijo que no iban a haber cambios y que todos sus ministros y todos sus equipos tenían que seguir trabajando. En menos de 24 horas sus subsecretarios renuncian a los cargos que estaban representando”.

“Por tanto yo creo que el Presidente queda en un piso muy malo, queda de un líder que no tiene la capacidad de ordenar, que no tiene la capacidad de convocar. Y por cierto que muchos de esos cambios no responden ni obedecen a los problemas que está viviendo Chile hoy (...) Lo del subsecretario Vergara es un desempeño paupérrimo, muy mal desempeño a cargo de la subsecretaría de prevención del delito”, puntualizó.

La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) acusó “que hay cero autocrítica de parte del gobierno, yo lamento profundamente. El Presidente primero dice que no hay ningún cambio, pero hoy día todos los que están saliendo es porque van de candidatos a las parlamentarias (...) Todos los presidentes, Frei, Michelle Bachelet, Piñera, todos han hecho cambio de gabinete, ¿por qué este gobierno no puede hacerlo? Eso no se entiende”.

“Por supuesto que nosotros queríamos que saliera el subsecretario Vergara, ahora, la forma es la que nosotros estamos criticando, la forma en que hoy no hay una autocrítica real del gobierno. Sale una alcaldesa que no podía ir a la reelección y la colocan en este puesto. A mí me parece que esto es amiguismo”, agregó.