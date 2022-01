“Es un militante más”: La bancada del Partido de la Gente se distancia de Parisi y prepara su debut en el Congreso

El último contacto que los seis diputados electos del Partido de Gente (PDG) tuvieron con el excandidato presidencial Franco Parisi fue el 1 de diciembre en el marco de la campaña de la segunda vuelta presidencial. Después de eso no hubo más llamadas por Zoom con el economista que compitió por el sillón a La Moneda desde Alabama, Estados Unidos, y que nunca llegó al país para enfrentar el último tramo de su campaña.

Hoy varios integrantes de la bancada toman distancia de Parisi, asegurando que ya no es su líder, sino un militante más de la colectividad que irrumpió en las elecciones.

“Somos un partido político y, aunque Franco fue un candidato presidencial, él es un militante más. Más que recibir sus lineamientos, nosotros escuchamos a las personas que nos eligieron, así tenemos la autonomía e independencia para poder hacer un trabajo parlamentario que llevemos colectivamente”, dice Rubén Oyarzo, diputado electo por el distrito 8.

“Yo al menos no he tenido contacto directo o individual con él. Y las reuniones que hemos tenido virtuales, que han sido dos, han sido solamente entre la bancada y la directiva, él no ha participado”, agrega Víctor Pino, parlamentario del distrito 5.

De cara a su aterrizaje en el Congreso el 11 de marzo, la bancada del Partido de la Gente se encontrará presencialmente en un hotel de Santiago aún por definir. Mientras tanto, los parlamentarios electos están en una etapa de capacitaciones en temas administrativos y laborales.

Y en términos políticos, el PDG tiene un punto claro: espera funcionar como una bancada “bisagra” que comunique a la izquierda y la derecha. Por eso en estas semanas han abierto la puerta a conversar con todo el arco político del Congreso que está en plena definición de la próxima mesa de la Cámara de Diputados y en la conformación de las comisiones.

Gaspar Rivas, diputado por el distrito 6, reconoce que ha recibido llamados de Cristóbal Urruticoechea (REP), Vlado Mirosevic (PL) y Karol Cariola (PC), con quien se reunirá durante esta semana y hasta el momento es la carta del Frente Amplio para presidir la corporación. “Cada sector tiene un aspirante a la presidencia de la Cámara, entonces, cada sector ofrece ser parte de ciertas comisiones. Si uno apoya a su candidato, ese sector le va a ayudar a presidir ciertas comisiones o a quedar como miembro de esas comisiones”, explica el abogado.

El parlamentario electo por el distrito 6 espera que durante enero la bancada tome una postura frente a los ofrecimientos, pero asegura que por el momento no tienen “nada definido”.

“Si las ideas son buenas, y tú eres de centro o neutral -por llamarlo de mejor forma-, la neutralidad te permite aquí poder interactuar con cualquiera de los dos extremos”, agrega Víctor Pino, quien también reconoce que la bancada ha sido contactada por varios partidos en estas semanas.

“El presidente de la UDI nos asocia a la coalición de la derecha y la izquierda también nos quiere unir para ese lado. Pero somos un partido de centro y queremos mantener la neutralidad y el equilibrio”, dice Rubén Oyarzo, representante del distrito que integra a comunas como Maipú, Cerrillos, Quilicura, Colina y Tiltil.

En cuanto a la creación del comité parlamentario del PDG, los tres diputados electos señalan que Francisco Pulgar (IND-Centro Unido) sería la carta que la colectividad incorporaría.

Los parlamentarios electos del movimiento fundado por Franco Parisi y Gino Lorenzini coinciden en tener disposición para dialogar con cualquier partido, ya que aseguran que lo que analizarán son las propuestas en materia legislativa.

“Yo no tengo una ideología, quiero apoyar a las personas. Y si la derecha o la izquierda presenta un proyecto, que si lo estudio con mis asesores o expertos y vemos que beneficia a las personas, lo voy a aprobar. Si el proyecto tiene letra chica y no es favorable para la gente, no lo voy a aprobar. Por eso nosotros siempre vamos a tener una independencia. El peor error que podríamos cometer es meternos en una coalición”, asevera Oyarzo.

“Colaboradores, no opositores”

Respecto a su rol en el gobierno de Gabriel Boric, los diputados electos afirman que el Partido de la Gente tendrá una postura de “colaboración, no de oposición”, como señala el diputado Oyarzo, quien explica que lo harán por el “bienestar” del país. “Queremos que al gobierno de Boric le vaya bien, porque así también le irá bien a Chile. Ahora bien, nosotros tenemos como base el plan de gobierno que se presentó con nuestro candidato: Franco Parisi”, subraya.

Durante estos meses previos a su debut en la Cámara Baja, las autoridades electas del PDG se han enfocado en el trabajo territorial, a través de reuniones con distintos líderes regionales de sus distritos. Por ejemplo, Rubén Oyarzo, diputado electo del distrito 8, cuenta que se reunirá con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo (Ind.), durante este viernes. Mientras tanto, Yovana Ahumada, electa en el distrito 3 y quien asumiría como jefa de bancada, mantiene conversaciones con autoridades de Antofagasta.