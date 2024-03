Escala tensión en Las Condes: UDI sube el tono contra Cubillos y RN no descarta candidatura

El miércoles de la semana pasada, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, conversó con la exministra Marcela Cubillos. El parlamentario lo hizo luego de que la exconvencional anunciara, en declaraciones a La Tercera, que evaluaba seriamente competir como candidata a alcaldesa por Las Condes, zona que hoy encabeza la militante gremialista, Daniela Peñaloza.

En ese diálogo, Cubillos le sinceró que competiría por el lugar y que lo haría como independiente, mientras que Macaya le hizo saber su malestar con la decisión.

Esa misma jornada, el partido salió a cuestionar la posibilidad de que la exministra compita por Las Condes y la emplazaron a disputar otro lugar que esté en manos de la izquierda. Una idea que quieren reforzar, según dicen en la UDI, en una nueva conversación con Cubillos.

Así por ejemplo, se considera ofrecerle que compita para la gobernación de la Región Metropolitana contra Claudio Orrego (exDC), contra Tomás Vodanovic (RD) en Maipú, contra el sucesor de Daniel Jadue (PC), Fares Jadue, en Recoleta o en Santiago contra Iraccí Hassler (PC).

Pero lo cierto es que Cubillos ya está decidida a competir como independiente en Las Condes, argumentando que busca ser una carta de unidad en medio de las diferencias entre la UDI y el Partido Republicano. De hecho, el tema escaló este martes luego de que la exsecretaria de Estado iniciara el lunes en la tarde la recolección de firmas para presentarse como independiente.

El diagnóstico que se hizo en los partidos de derecha es que la irrupción de Cubillos ha tensionado las negociaciones dentro de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), especialmente considerando que dentro de esas conversaciones se incluyen a otros partidos, como las colectividades de centro Amarillos y Demócratas, el Partido Republicano fundado por José Antonio Kast, u otras tiendas como el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano.

Por lo mismo, fue que durante el día los dirigentes escalaron el tono contra Cubillos. En la radio ADN, Macaya sostuvo que “la manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición al final lo que hace es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición”.

El senador Javier Macaya (UDI). FOTO: DEDVI MISSENE

Mientras que en la radio Pauta, Peñaloza calificó el anuncio de Cubillos como una “deslealtad” y agregó que “lo importante es buscar la unidad de la oposición”. De todas maneras, en su entorno sostienen que la frase no apuntó a Cubillos, sino que a la idea general de Peñaloza de que los candidatos que corren por fuera pueden hacer daño al sector, de cara a otros desafíos electorales relevantes como las parlamentarias y las presidenciales.

En el resto de partidos de derecha consideran como un “desorden” lo que está ocurriendo en la comuna del sector oriente y le atribuyen la culpa a la UDI, que es la que domina el lugar. Esto al punto que, incluso, en RN transmiten la opción de que puedan llevar un candidato a competir, en caso de que finalmente Peñaloza no se repostule.

Esto último considerando que la alcaldesa enfatizó que -en caso de que la líder presidencial de la UDI y alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se lo pida- ella estaría dispuesta a asumir otro desafío político.

En ese sentido, el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, dijo el domingo en una entrevista con El Mercurio que “RN no descarta llevar una candidatura”.

Es en esa comuna ha sonado como opción el exdiputado que representó la zona, Cristián Monckeberg, mientras que desde otros sectores también han visto la posibilidad de que el excandidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, pudiera asumir el desafío.

De todas maneras, en el entorno de Cubillos afirman que la exministra -quien regresa a Chile a fin de mes, ya que está en Madrid en España donde reside su esposo Andrés Allamand- no tiene contemplado competir por otra comuna, y que sus intenciones son seguir firme por Las Condes.

Consultada por La Tercera, Cubillos respondió a Peñaloza y recalcó que “las directivas de los partidos no son dueñas de las municipalidades. La lealtad es a los principios, el primero de los cuales es que la gente es la que decide. Esta pelea artificial sin ningún contenido no me puede resultar más lejana”.

Durante esta semana, las colectividades retomaron las conversaciones y transmiten que la zona se ha transformado en un nudo crítico.

Adicionalmente, es que algunos defensores de la candidatura de Cubillos recalcan que su irrupción partió ante la amenaza del Partido Republicano que anunció que, debido a las irregularidades que se investigan en Las Condes, se abría a competir en esa comuna. Además, agregan que la candidatura de Peñaloza no genera consenso.

En esa línea es que durante el último tiempo ha sonado la opción de que Peñaloza pudiera asumir otro desafío. Por ejemplo, se dice que pudiera eventualmente competir como diputada por el distrito 11 que incluye Las Condes, pero otros afirman que eso complicaría las aspiraciones de la vicepresidenta UDI, Constanza Hube, quien sería una alternativa para acompañar al incumbente Guillermo Ramírez.

Otros especulan que Peñaloza pudiera eventualmente acompañar a Matthei en algún trabajo programático, sin embargo, algunos vean con ojos críticos el hecho de que aparezca al lado de la alcaldesa de Providencia debido a que hay investigaciones en curso respecto de la municipalidad.