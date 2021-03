“Esto es una historia que aún no ha terminado”: Piñera aborda desafíos de la pandemia en conmemoración de 30 años del Mercosur y llama a la “colaboración y unidad”

Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera, participó vía telemática en la conmemoración de los 30 años de la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur) junto a los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia

“Estamos muy contentos porque Chile ya cumplió un cuarto de siglo como país asociado. Ha sido una relación muy fecunda, de hecho, el Mercosur es nuestro cuarto socio comercial después de EE.UU, China y la UE y es el principal destino de las inversiones externas de nuestro país”, partió diciendo el Piñera.

En esta línea, sostuvo que “tenemos un desafío grande que es buscar una convergencia entre la Alianza del Pacífico y Mercosur para lograr una integración más plena y que nos daría mayores beneficios”.

Entre los avances logrados, Piñera destacó que “tenemos más de 65 protocolos adicionales que hemos firmado en el contexto del acuerdo de colaboración económica. Muchos de esos protocolos están firmados, pero no están en operación, por lo que acelerar esa puesta en marcha, de los acuerdos que alcanzamos, es una del las tareas que tenemos por delante”.

Entre los desafíos, Piñera sostuvo que uno de ellos es la conectividad física y valoró iniciativas como el corredor bioceánico y la implementación de un cable transpacífico que permita mejorar la conectividad entre todo el continente.

Piñera también agregó que “es muy importante el proceso de seguir avanzando en mayor integración dentro de nuestro continente”. “Los acuerdos de convergencia entre la Alianza del Pacífico y Mercosur están a nivel político acordados pero a nivel operativo no han avanzado lo suficiente y no podemos perder de vista que estamos enfrentamos tiempo de extraordinaria adversidad, el mundo muchas veces a enfrentado crisis pero no recuerdo que haya enfrentado simultáneamente tantas crisis como las que estamos enfrentando hoy día”., explicó.

Sobre “la crisis de la pandemia del coronavirus”, Piñera dijo que ·el proceso de vacunación es un elemento fundamental pero no reemplaza las medidas de cuidado personal y de normas sanitarias que adoptamos al interior de nuestros países” y recordó las palabras de la canciller de Alemania, Ángela Merkel, quien declaró hace unos días atrás “que las nuevas cepas pueden ser una nueva epidemia”. “Esto es una historia que yo diría aún no ha terminado”, enfatizó el Presidenta.

Para enfrentar la pandemia y los otros desafíos globales, dijo Piñera, que es fundamental “la unidad al interior de nuestro continente” porque “tal vez, un país solo quizás podría avanzar más rápido pero yo estoy absolutamente convencido que juntos, unidos vamos a llegar más lejos y vamos a avanzar con mayor seguridad”.