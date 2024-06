Excanciller Fernández y reclamo por paneles argentinos: “No se debe llevar al Presidente a este tipo de declaraciones”

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera la mañana de este lunes, el excanciller Mariano Fernández analizó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre los paneles solares que la Armada argentina instaló en territorio chileno en la Patagonia.

Esto, luego que el Mandatario, durante su gira por Europa haya abordado el tema para indicar que el gobierno trasandino debía sacar de allí los paneles a la brevedad o Chile concretaría el retiro.

“Yo no estoy en condiciones de responder por qué este asunto operó de esta manera, cómo estuvieron los consejeros, qué se ha conversado. No tengo la menor idea, lo único que digo, basado en los años que tenemos, como dice la gente, el kilometraje recorrido en materia de política exterior, a mí me parece que no se debe llevar al Presidente a este tipo de declaraciones. Me parece que está correcto lo que dice que hay que retirar los paneles solares y dejar la frontera como corresponde. Pero no me parece que tengamos que extremar las cosas a que sea mediante decisión y lenguaje presidencial”, opinó Fernández.

Tras las declaraciones de Boric, medios argentinos reportaron que el gobierno de Javier Milei removería la instalación en territorio chileno.

“Me parece que los argentinos tienen que retirar estos paneles, pero no me parece una buena idea que tengamos que llegar al presidente de la República para decir que hay que retirar los paneles. El embajador argentino en Santiago, Jorge Faurie, señaló que se trataba de una chambonada, esa es la palabra que utilizó, y que eso se iba a retirar. Entonces, lo que quiero decir es que parece que aquí en Chile estamos agitando de una manera tan impropia en los medios de comunicación, temas que son francamente menores, que estamos colocando al Presidente en la situación de tener que responder de cosas que no debió haber hecho”, planteó Fernández.

El exministro de Relacione Exteriores insistió en que no le parecía que tenga que intervenir el Presidente.

“El gobierno argentino ya declaró que era un error, una chambonada, y que lo debía retirar. Ahora, el procedimiento de retiro, para apurarlo, para lo que sea, se hace con la autoridad competente, pero no se coloca el Presidente de la República en la situación de tener que decir, ‘o lo retira usted o lo retiramos nosotros’. A mí me parece desproporcionado completamente”, sostuvo el excanciller.