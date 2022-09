Exconvencional Bassa: “El retraso... el Rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere”

Este domingo, en medio del plebiscito en el que se vota por Apruebo o Rechazo a una nueva Constitución, el exconvencional y exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, tuvo un “lapsus” al referirse a la opción que rechaza la propuesta de Carta Magna.

En conversación con Radio Biobío, Bassa fue consultado sobre cuál sería el eventual plan que se presentaría si es que no gana el Apruebo.

Bassa respondió que “la opción no Apruebo tiene plan b, c, d, e, f, tienen tantos planes entre ellos que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar si es que ganara la opción del no apruebo”.

Agregó que “la incertidumbre que ha abierto el Rechazo es una incertidumbre que le hace daño al país, estamos en un momento complejo en términos económicos, sociales, sanitarios, en términos mundiales incluso. Lo que el país necesita en este momento es certeza y la única certeza que tenemos hoy sobre la mesa es el Apruebo, es la propuesta de nueva Constitución que entre todas y todos hemos estado estudiando”.

Luego añadió que “en cambio el retraso ... el Rechazo perdón, todavía no tiene claridad respecto de qué es lo que quiere, no sabe si va a haber nueva Convención o no, no quieren reconocer el papel que va a tener el Congreso en el pulso de las reformas, yo creo que hoy día el Rechazo es incertidumbre y el país no necesita más incertidumbres, el país hoy día necesita certezas”.

Bassa también se refirió a la discusión constituyente, señalando que “no empieza con la Convención Constitucional, no empieza en octubre de 2019, viene de muchos años antes (...) estamos hoy día en un momento probablemente cúlmine de esa etapa de construcción colectiva, que esperamos que pueda efectivamente zanjar, cerrar esta etapa de manera luminosa (...) esperamos que podamos festejar esta noche que el Apruebo se imponga finalmente, que podamos iniciar un nuevo camino de mayor justicia social”.

Revisa acá el audio de Radio Biobío: