Expresidenta Bachelet por los 50 años del golpe: “Tenemos que mirar lo que pasó, pero no para quedarnos en el pasado”

En el auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales, la expresidenta Michelle Bachelet pronunció la charla ¿Cómo reconstruir la vida en común? Desafíos para el desarrollo sostenible y la democracia, en el contexto de la inauguración del año académico de la Facultad de Psicología de la casa de estudios.

En su exposición, la exmandataria abordó distintas problemáticas actuales, pasando desde asuntos sociales, como el déficit en salud mental o el debate sobre la inteligencia artificial, a temas políticos como el proceso de redacción de una nueva Constitución.

Asimismo, se refirió a los 50 años del golpe que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973.

“El debate de este año es particularmente importante, no solo por este nuevo proceso constituyente, sino porque estamos ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y tenemos que hacer frente a la herencia que nos quedó de la dictadura de Pinochet”, planteó en la charla que dio tras asistir a la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2023.

La expresidenta Michelle Bachelet asistió al Encuentro Nacional de La Empresa (Enade) en su versión 2023. Foto: Diego Martin / Agencia Uno.

“Uno es la Constitución, a pesar de que ha tenido reformas, y el resto justamente es la pérdida del sentido colectivo, ese individualismo propio del modelo neoliberal que se impuso y que no hemos logrado cambiar sustancialmente, en términos del sentido de cómo las personas viven o no viven el sentido de la solidaridad”, dijo, haciendo hincapié en que hay conciencia en la sociedad de que “el esfuerzo individual no basta para que la gente tenga la calidad de vida que se merece”.

“La responsabilidad de nuestra sociedad es cuidarnos y apoyarnos los unos a los otros. Debemos enfrentar el individualismo y promover un modo de convivencia en el que entendamos que nadie puede hacerlo todo por sí solo”, expresó.

“Creo que también es un año en que tenemos que mirar lo que pasó, pero no para quedarnos en el pasado, sino para sacar las lecciones del futuro y que la base del debate de este año debiera ser cómo fortalecemos esta democracia, que es frágil, porque tiene debilidades, y a la vez, cómo garantizamos los derechos humanos de todas y todos. Y no solo los derechos políticos y civiles, todos, sociales, culturales, económicos, medioambientales, todo el ámbito”, sostuvo quien hasta hace menos de una año era la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Bachelet recalcó la importancia de los vínculos sociales por sobre el individualismo ante desafíos del país. “Si no pensamos en la solidaridad intergeneracional e intra-generacional, no vamos a poder resolver el problema de las pensiones”, advirtió a modo de ejemplo.

Por otro lado, la exgobernante llamó a “revisar la estructura del Estado y sus instituciones para que las políticas públicas puedan ser más eficaces”.