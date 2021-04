FA quita su respaldo a candidata a la alcaldía de Concepción quien aseguró que no apoyaría la despenalización del aborto

Hace 2 horas

El conglomerado anunció que retira su apoyo a la candidatura independiente de Camila Polizzi, debido a que en un debate televisivo señaló que el aborto "debe ser en casos específicos, no en cualquier caso". Al respecto, desde el FA señalaron que la postulante "no representa los principios políticos del Frente Amplio y, por tanto, no contará con nuestro respaldo".