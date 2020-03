Fact checking constitucional: Los dichos de Mesina, la duración y el presupuesto destinado al proceso

1. La Convención electa puede cerrar el Congreso





Fue a finales de enero cuando una frase realizada por el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, encendió el debate sobre el proceso constituyente. Mesina participó como expositor de una actividad llamada “Conversatorios constituyentes”. En ese contexto fue que, ante las consultas de las personas presentes, Mesina afirmó que “se puede dar el fenómeno que, dada la capacidad de movilización, los constituyentes se constituyan en la primera reunión y se autodeclaren soberanos realmente y se acabó todo y cierren el Congreso inmediatamente” .

Un extracto de video con esa frase comenzó a ser divulgada por varias cuentas en redes sociales. Uno de los más críticos fue el senador RN Andrés Allamand.

La Tercera revisó la veracidad de esa afirmación respecto de la posibilidad de que los constituyentes puedan “cerrar el Congreso”. Esto no sería posible, ya que no está contemplada en las reglas fijadas para el proceso constituyente. De hecho, el artículo 135 de la Constitución establece, entre otras cosas, que “la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes” y también agrega que “mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla”.

De hecho, de ocurrir un escenario como el planteado por Mesina, la Constitución establece un mecanismo para reclamar una infracción a las reglas de la Convención la cual será resuelta por cinco ministros de la Corte Suprema. Esta resolución no será apelable.

El abogado constitucionalista Sergio Verdugo afirma que “jurídicamente, la respuesta desde el Derecho, es que (el cierre del Congreso) no debiera suceder. El texto constitucional actual lo prohibe y se violaría el acuerdo político que estableció los términos del proceso constituyente, de acuerdo al texto actual del Capítulo XV de la Constitución”.

Verdugo agrega que “una cosa distinta es si la Convención puede, violando las reglas actuales, declarar que tiene un poder ilimitado y utilizar ese poder para, por ejemplo, cerrar instituciones o incumplir sus propios plazos. Tenemos herramientas de predicción limitadas. Mi opinión es que, aunque posible, es improbable que eso suceda. La Convención parece tener suficientes controles internos para impedir que algo así suceda”.

Incluso, la reforma al capítulo XV que dio pie al proceso constituyente estableció que la Corte Suprema podrá anular actos de la Convención Constitucional que vayan en contra de la ley.

Mesina, en tanto, aclaró días después que fue sacado de contexto y que en realidad solo se refería a una situación “hipotética”.

2. Lienzo a favor de una nueva Constitución en la Seremi de Educación de La Serena

La imagen circuló por varios grupos de Facebook. En uno de ellos, que lleva el nombre de “Brigadas por el Rechazo a la Nueva Constitución”, se subió, más de una vez y en tono de denuncia, una foto que muestra un lienzo de color negro en el cual se entrega el apoyo a una nueva Constitución.

El lienzo dice lo siguiente: “Nueva Constitución. No + AFP. Formación Ciudadana. Educación pública y de calidad. Juntos” .

En ese grupo de Facebook la imagen fue subida con el siguiente texto: "Este cartel está puesto en el Seremía de Educación La Serena, un edificio que fue totalmente vandalizado y quemado. Lo firma la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación". El mensaje tiene más de 220 “Me Gusta”, más de 110 comentarios y al menos fue compartido por casi 40 personas.

Según pudo constatar La Tercera, el lienzo efectivamente fue instalado en el edificio institucional de la Seremi de Educación de La Serena por trabajadores de la entidad. El mensaje estuvo instalado algunos días, lo cual no generó mayor problemas en el organismo. Luego, las autoridades de la institución ordenaron sacarlo.

3. Dos años tarda tener una nueva Constitución

Por Twitter y Facebook se suele comentar, tantos en mensajes a favor del Apruebo como del Rechazo, que la duración total del proceso para tener una nueva Constitución es de dos años.

De acuerdo a lo establecido en el capítulo XV de la Constitución, ante el escenario de que el próximo 26 de abril gane la opción Apruebo, se daría comienzo al proceso para la redacción de una nueva Carta Magna el cual, considerando todas las prórrogas establecidas, efectivamente tiene una duración de dos años . La eventual nueva Carta Fundamental se promulgaría en abril de 2022.

¿Cuáles son algunas de las etapas previas? Luego del plebiscito del 26 abril de este año, viene una segunda gran elección: las municipales. Esta votación está fijada para el 25 de octubre. En ese mismo proceso electoral se deberán escoger a los convencionales constituyentes, quienes tendrán que integrar ya sea la Convención Mixta Constitucional o la Convención Constitucional.

Luego, a fines de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera convocará a la primera sesión de este organismo. De acuerdo a lo establecido en la Constitución, la Convención tendrá un plazo máximo de funcionamiento hasta septiembre de 2021 el cual se podría prorrogar por tres meses más. El plebiscito, para aprobar o rechazar la nueva Constitución, se convocaría para marzo de 2022. Así, finalmente, todo el proceso terminaría en abril de ese año.

4. La opción Convención Mixta Constituyente ha sido eliminada del plebiscito

Un mensaje de audio, divulgado por Whatsapp y publicado en grupos de Facebook, dio origen a una falsa denuncia: que los parlamentarios se habían puesto de acuerdo para eliminar de la papeleta del plebiscito de abril la opción Convención Mixta Constituyente.

Esta opción, según lo acordado en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de noviembre del año pasado, significa que el órgano encargado de redactar la nueva Carta Fundamental estará “integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios o parlamentarias en ejercicio” .

Sin embargo, esa opción no ha sido “derogada” ni tampoco eliminada de la papeleta del plebiscito de abril. Los parlamentarios tampoco han modificado el artículo 130 de la Constitución que así lo establece.

5. Supuesto cartel en el cerro Renca que dice “Rechazo la lleva”

Por Twitter han circulado varios mensajes en los cuales se difunde una imagen en la cual se puede ver el Cerro Renca con un letrero, formado por letras grandes, que dice “Rechazo la lleva”. Una de las cuentas que difundió esta imagen llegó a tener más de 1.400 retuits y más de 2.500 “Me gusta”.

Esa cuenta, difundió la imagen con el siguiente mensaje: “Renca no se queda atrás, todo Chile se levanta por el rechazo, esta será una paliza histórica”.

Sin embargo la imagen es falsa y ese letrero no está en Renca. Al rastrear la imagen por el buscador de Google se puede concluir que corresponde al tradicional mensaje “Renca la lleva” cuyo mensaje fue modificado en la fotografía. Pero fue a fines de 2016 cuando el actual alcalde de esa comuna, Claudio Castro, removió la frase “la lleva”.

6. Supuesta campaña por el rechazo de Contralorito

El controvertido personaje de Contraloría volvió a generar ruido en redes sociales. El personaje que utiliza el organismo para explicar sus mensajes por redes sociales, y que lleva el nombre de Contralorito, fue utilizado en una imagen en la cual se promociona la opción Rechazo.

Ese mismo recurso gráfico, en que se ve a Contralorito junto a un mensaje que dice “y para dejar un mensaje alegre, buena onda, no olvidar #TodosporElRechazo” fue subido a la cuenta de Teresa Marinovic. Sin embargo, la foto es falsa y solo corresponde a un montaje gráfico realizado con la imagen oficial del personaje de Contraloría y no corresponde a un mensaje oficial creado por el ente contralor.

Incluso, el mismo día en que la imagen fue subida por Marinovic, Contralorito subió un tuit en el cual señalaba que su figura corresponde a “un bien institucional inscrito como propiedad intelectual".

7. “Si hay convención mixta y con cuota de género tienen que renunciar todas las mujeres del Congreso que quieran participar”

El 12 de febrero, un usuario de Twitter escribió que en caso de que se imponga en abril la Convención Mixta Constitucional, y que exista paridad de género en el órgano constituyente, todas las parlamentarias -senadoras y diputadas- tendrán que renunciar a su cargo.

El tweet, que alcanzó a ser retuiteado por 39 personas y tuvo más de 100 likes, es falso. Las parlamentarias y parlamentarios que quieran ser parte de la Convención Mixta no tienen que dejar su cargo para ser parte de ese órgano. De hecho, la reforma al capítulo XV estableció que “serán compatibles los cargos de parlamentario e integrantes de la Convención Mixta Constitucional. Los diputados y senadores que integren esta convención quedarán eximidos de su obligación de asistir a las sesiones de sala y comisión del Congreso durante el período en que ésta se mantenga en funcionamiento”.

Sin embargo, si la opción que se impone el 26 de abril es la Convención Constitucional y un parlamentario o parlamentaria quiere postular para ser un integrante de ese órgano, ahí sí debe renunciar a su cargo.

Sobre la paridad de género, aún no hay claridad sobre cuál sera la fórmula que se aplique para asegurar esto. En todo caso, esa iniciativa ya se encuentra aprobada tanto en la Cámara como en el Senado y se está a la espera de que se constituya la comisión mixta que tendrá que resolver la fórmula final.

8. Redactar una nueva Constitución tendrá un valor de 176 mil millones de pesos

“Una nueva Constitución no mejorará ni la salud, ni la educación, ni las pensiones, ni los sueldos”. Así parte un folleto, entregado durante febrero en algunas calles de Santiago. Después, se lee lo siguiente: “Sin embargo, redactar una nueva Constitución tendrá un valor de $176.000.000.000 de pesos y traerá tres años de inestabilidad social y económica para el país”.

Ese monto, sin embargo, es falso. Esto, porque la Dirección de Presupuesto (Dipres) confirmó a La Tercera que se destinaron $24.258 millones para los gastos que implicará la realización del plebiscito del 26 de abril. Esos recursos serán administrados por el Servicio Electoral (Servel) y destinados para los gastos operativos que van desde la impresión de las papeletas de votación hasta los costos del personal que trabajará para el correcto funcionamiento de la elección.