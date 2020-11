“Fanatismo” y “censura a una profesional”: La acalorada discusión en la comisión del Senado donde se rechazó la propuesta del gobierno para integrar el CPLT

Una acalorada sesión de la Comisión de Constitución del Senado se produjo este lunes en el Congreso, cuando la instancia se reunió para analizar la propuesta del gobierno de nuevos integrantes del Consejo Para la Transparencia (CPLT).

Específicamente, el Presidente Sebastián Piñera postuló a Natalia González Bañados, del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) y a Bernardo Navarrete Yáñez, docente de la Usach, para ser parte del organismo.

El académico fue valorado ampliamente por todos los integrantes de la instancia; sin embargo, el nombre de la abogada integrante de LyD no suscitó el mismo apoyo entre los senadores.

Esto llevó a que la instancia rechazará por 3 votos en contra (Pedro Araya (IND) -quien en un principio se abstuvo, pero que después cambió su voto-, Francisco Huenchumilla (DC) y Alfonso de Urresti (PS)) y dos a favor (Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI)). Por lo cual la postulación se va a la sala del Senado con informe negativo.

Los reparos que surgieron por parte de parlamentarios de oposición dijeron relación con la pertenencia de González a LyD y su negativa a renunciar al centro de estudios si es que su nombre era ratificado para el CPLT.

Es así como los senadores Araya y Huenchumilla le preguntaron a la abogada cómo pensaba compatibilizar ambos cargos y cómo funcionaba LyD, quién lo financiaba y si seguía en la postura de no renunciar a su puesto.

“Yo no tengo inconvenientes en el pensamiento que pueda tener ella, porque lo respeto y tiene derecho. Pero integrar el CPLT no puede ser un canal de transmisión para ir a defender los intereses de ciertos sectores, sino que tiene que darle garantías a todo el país de que aquí realmente lo que nos importa es que todo en el Estado sea con cosas encima de la mesa, transparencia. Sin que los grupos de elite que manejan el país, digamos, puedan pensar que se puedan manejar las cosas de una manera determinada, según ciertos intereses”, sostuvo el senador falangista. Destacando, sin embargo, los merecimientos académicos de González, lo que dijo “no está en discusión”.

Sin embargo, le pidió un pronunciamiento a la abogada respecto a lo que mencionó antes, argumentando que "las intervenciones que le he visto, en la tele y en la radio, denotan un cierto fanatismo”.

El presidente de la instancia Alfonso de Urresti (PS) también cuestionó que González no quisiera renunciar a su cargo en LyD.

"Natalia González ha señalado que no va a renunciar a LyD. Eso es no entender, no comprender (...) Cuando usted señala que no va a renuncia y que no le parece, ahí tengo una objeción. Más allá de si renuncia o no”, dijo.

“LyD es apartidista”

Tras los emplazamientos de los senadores, fue el turno de González de responder.

La abogada aseguró que "desde mi punto de vista LyD no es una agencia de lobby. Es un centro de estudios, es independiente, apartidista, yo no milito en ningún partido político. Y solo para aclarar, LyD no es un centro de estudios dedicado a asesorar a un partido político en particular. No somos financiados por recursos públicos y tampoco por los partidos políticos”, indicó.

En ese sentido la abogada fue clara en señalar que "quien se postula al cargo soy yo, la abogada Natalia González y no LyD”.

Pero, además, argumentó que otros consejeros del CPLT (que ejercieron o están en el cargo) igual han mantenido sus cargos en otras instituciones al mismo tiempo que trabajan en el consejo.

“(Gloria de la Fuente) Mientras fue consejera mantuvo su cargo en Chile 21”, dijo González. Y efectivamente, la recientemente asumida presidenta de la instancia se desligó del organismo tras ser electa hace un par de días.

La abogada argumentó, además, que "el anterior presidente, el señor (Jorge) Jaraquemada, que también me merece el mayor respeto, también fue director durante su periodo de la Fundación Jaime Guzmán. Entonces me parece, creo que lo que correspondería sería analizar las candidaturas con ecuanimidad, analizando lo que ha ocurrido en el pasado”.

La senadora UDI, Luz Ebensperger, en tanto, manifestó su molestia respecto a los dichos de Huenchumilla sobre el “fanatismo” de González y acusó que había por parte de los parlamentarios de oposición “censura a un centro de estudios y a una profesional”.

“Aquí lo que algunos senadores de esta comisión lo que están haciendo es censurar a una gran profesional porque no comparten algunas de sus opiniones y porque no les merece respeto o no sé que otro calificativo ponerle, el centro de estudios donde trabaja. Eso es censurar un centro de estudios y censurar a una profesional”, acusó la senadora gremialista.

“A mi califíquenme igual de fanática que ella. Pero a ustedes no les gusta su opinión”, añadió.

Un emplazamiento que fue respondido tanto por Huenchumilla como por Araya. Este último señaló que "yo no estoy censurando a Natalia por ser mujer o por lo que opina. Tengo dudas respecto de si ella, por el trabajo que desempeña, puede estar en el Consejo Para La Transparencia”.

Gobierno: “Los argumentos me dejan un poco de amargura”

El debate fue escuchado atentamente por el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, quien mostró su desilusión por los argumentos dados en la instancia.

“Triste por lo que he escuchado acá”, indicó. Y agregó que "no puedo compartir que a una de las postulantes se le plantee que forma parte del grupo de fanáticos o de activistas. No lo comparto”.

Para cerrar que con que “los argumentos me dejan un poco de amargura”.

Así mismo descartó “amarre” en la postulación, esto tras las críticas de los senadores de oposición que cuestionaron la existencia de un candidato ligado a la centroizquierda (Navarrete, ligado a la DC) y otro a la centro derecha (González)

El subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa también manifestó su molestia por los argumentos dados por los senadores opositores y rechazó las críticas a González.

Oposición pidió retirar la urgencia

En el marco de este debate, los senadores Araya y Huenchumilla emplazaron al gobierno a quitarle la urgencia a la nominación para poder discutir mejor la propuesta.

De hecho el parlamentario independiente aseguró que en el comité PPD no había una opinión concreta y afirmó que “no están los votos para la aprobación”. Huenchumilla en tanto sostuvo que "pediría retirar la urgencia para conversar con mayor calma”.

Petición que, sin embargo, no se concretó, por lo que se produjo de inmediato la votación donde se rechazó la propuesta del Ejecutivo.

Dado el plazo de la misma urgencia, es que la propuesta tiene que ser vitada a más tardar esta semana y ser aprobada por 2/3 de los senadores. Ya que se no verse en sala se daría por aprobada automáticamente.