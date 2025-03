Felipe Melo Rivara asume como nuevo jefe de asesores de La Moneda tras renuncia de Miguel Crispi

Tras la renuncia de Miguel Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, asume el cargo Felipe Melo Rivara, quien hasta entonces se desempeñaba como director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública.

Melo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene un Master in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science.

El profesional cuenta con 18 años de experiencia laboral en el sector público y en la sociedad civil. Además, ejerció como secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana entre los años 2014 y 2016.

También fue director del Programa de Acceso a la Educación Superior (PACE) del Ministerio de Educación, director de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, director del Programa Servicio País, y asesor y consultor en desarrollo local.

La salida de Crispi

La tarde de este lunes se concretó la salida de Miguel Crispi, luego de una serie de polémicas y presiones en torno a su figura, las que se acentuaron con su negativa a responder preguntas ante la comisión investigadora del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En horas de la mañana, la instancia de la Cámara de Diputados terminó de manera abrupta y con la molestia del presidente de la comisión, el diputado Miguel Mellado (RN), quien le consultó a Crispi por su posible injerencia en el Mandatario en la permanencia del exsubsecretario Monsalve, tras conocerse la denuncia de violación. El otrora jefe de asesores no contestó a la interrogante, irritando a los parlamentarios, una vez más.

“Dada la función legal que cumplo como jefe de asesores, no podría compartir las conversaciones con el Presidente de la República”, señaló Crispi en reiteradas ocasiones a las preguntas del presidente de la Comisión, provocando tensos ánimos entre los diputados asistentes.