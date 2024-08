Felipe Ossandón baja su candidatura a alcaldía de Puente Alto y despeja el camino a Karla Rubilar

El concejal Felipe Ossandón (Ind-exRN) decidió bajar su candidatura para la alcaldía de Puente Alto, dejando de esta manera el camino despejado a la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, para los comicios municipales de octubre.

El tema generó un conflicto dentro de Renovación Nacional, el expartido del concejal. Y es que la colectividad decidió entregar su respaldo a la exsecretaria de Estado, luego de que Rubilar ganara en las elecciones primarias realizadas en junio.

De esta manera, el partido comenzó a exigirle al concejal desistir por la carrera por el sillón municipal que hoy lidera Germán Codina (RN).

El meollo, incluso, fue más allá, y quebró el “clan Ossandón”, conformado por el senador Manuel José Ossandón -exalcalde puentealtino-, la diputada Ximena Ossandón, y el edil, quien es sobrino de ambos parlamentarios.

En un inicio, el senador respaldó a su sobrino, pero tiempo después comenzó a apoyar a Rubilar. Así las cosas, a través de un comunicado, el edil dio a conocer el retiro de su candidatura al sillón municipal puentealtino.

“Queridas vecinas, vecinos y dirigentes de Puente Alto: con profundo pesar me dirijo a ustedes para informarles que, tras una profunda reflexión junto a mi familia, he decidido retirar mi candidatura a la alcaldía de nuestra querida comuna. Esta no ha sido una decisión fácil, especialmente considerando el apoyo que he recibido de miles de vecinos en mi candidatura independiente”, comienza el texto.

“Soy consciente de que, para construir un proyecto sólido que lleve a Puente Alto a lo más alto, es necesaria la unidad. Lamentablemente, el juego político-partidario de mi sector ha traicionado la imparcialidad que se solicitó desde un principio. Esto se ha manifestado en diversas situaciones, siendo una de las más dolorosas los cambios de postura y las presiones ejercidas por el senador Ossandón, quien fue precisamente con quien inicié este camino”, se agrega.

En ese sentido, el comunicado continúa señalando que “este proceso me ha enseñado, de manera dura y dolorosa, cómo el oportunismo político y el interés personal pueden erosionar la confianza en los procesos democráticos y perjudicar el bienestar de nuestra comuna”.

“Dejo el camino libre y espero que el candidato electo sitúe a Puente Alto como una de las comunas más importantes de nuestro país, brindando herramientas a nuestra juventud, fomentando el emprendimiento, cuidando a nuestros adultos mayores y mejorando la calidad de vida”, se lee.

“Quiero aclarar que mi compromiso con Puente Alto es inquebrantable. Continuaré trabajando por la comuna, ya no como concejal, sino en otro rol, con el objetivo de asegurar una gestión transparente de los recursos públicos, promover iniciativas que fortalezcan nuestra comunidad, ser más proactivos y preventivos en seguridad, y crear oportunidades que nos permitan avanzar juntos hacia un futuro más próspero”, añade.

Para finalizar, el edil señaló: “agradezco sinceramente a todos los que han creído en este proyecto y han depositado su confianza en mí, así como a los miles de funcionarios de la municipalidad, las corporaciones de salud y educación, las organizaciones de deporte, cultura y pueblito, quienes me han demostrado un gran afecto. Les agradezco profundamente y confíen en que seguiré apoyando sus proyectos. Mi compromiso con Puente Alto sigue siendo firme. Estaré presente, fiscalizando y trabajando junto a ustedes para construir un futuro mejor para nuestra comunidad”.