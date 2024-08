La fractura en el “clan Ossandón” por las elecciones municipales en Puente Alto

Ni el senador Manuel José Ossandón ni la diputada Ximena Ossandón saben si su sobrino Felipe Ossandón depuso o no su candidatura a alcalde por Puente Alto como independiente, en desmedro de la carta del sector, la exministra Karla Rubilar. Hasta la semana pasada era el plazo impuesto por el Servicio Electoral (Servel) para deponer candidaturas, pero lo cierto es que sus tíos ya perdieron el contacto con el también concejal por Puente Alto.

Tanto el “Cote” como la “Nona” intercedieron para que Felipe Ossandón bajara su postulación, para así evitar la dispersión de votos en la derecha. Pero las conversaciones no llegaron a buen término, lo que provocó tensiones dentro del “clan Ossandón”. Para el senador no es fácil el tema, pues el papá de Felipe -Ignacio Ossandón- es uno de los hermanos más cercanos de los otros cuatro que tiene.

Pero la relación de cercanía no es solo familiar. Además, su hermano Ignacio es un conocido financista del “Cote”. Así ha quedado en evidencia a lo largo de los años. En 2020 -en medio de la investigación del Ministerio Público por traspasos de dinero de la secretaria de Ossandón, María Paz King, al propio legislador- la Fiscalía indagó traspasos de un total de $160 millones de Ignacio Ossandón a la secretaria, los que después fueron derivados hacia la cuenta del parlamentario, según informó La Tercera.

En esa oportunidad el abogado defensor del senador Ossandón, Samuel Donoso, explicó que “el sueldo público que tiene como senador no le alcanza para pagar todos sus gastos de vida, por eso recibe ayuda de su hermano”.

Además, en 2013 en la senatorial en que Ossandón derrotó al favorito de la UDI -Laurence Golborne- su hermano Ignacio hizo aportes de campaña a través de tres sociedades: Asesorías Nayén, Asesorías Igma e Inversiones Igma. “Claro que le hice una donación a la campaña de mi hermano. Sobre los montos…, de Asesorías Igma fueron $7 millones, Inversiones Igma pasó $11 millones y Asesorías Nayén, $10 millones. En total, $28 millones”, dijo a Ciper.

La diputada Ximena Ossandón. Sebastian Cisternas/Aton Chile

En el entorno familiar sostienen que ya determinaron que Felipe “es hombre grande” y que puede tomar todas las decisiones que quiera, pero reconocen que no ha sido un asunto fácil, especialmente por lo familiar. A varios les hubiese gustado que se resolviera mediante una encuesta o una primaria, pero Felipe Ossandón tampoco quiso. Con todo, algunos del ossandonismo también derivan la responsabilidad en el alcalde de Puente Alto, Germán Codina -con quien el senador está distanciado-, argumentado que debió haber incidido mejor en ayudar a resolver una candidatura única.

Lo cierto es que la mayor fractura se dio a partir del 8 de agosto, cuando el senador Ossandón abordó públicamente en una entrevista que apoyaría a Rubilar, en desmedro de su sobrino. Incluso fue más allá y afirmó que a él le prohibía ocupar su imagen para la campaña, pese a haberlo apoyado en un principio. “Dije siempre que no apoyaré a nadie que compitiera por fuera. Y cumplo con mi palabra. Él tenía un compromiso conmigo de no ser un candidato outsider y espero que cumpla lo que me prometió”, sostuvo ese día en una entrevista en La Segunda, y luego agregó que “debe entender que este no es su momento, que puede tener muchas oportunidades más adelante, pero el realismo político indica que hoy no es la persona para dirigir la comuna”.

Otros desdramatizan la situación, y transmiten que en realidad la tensión es más con el concejal que entre los dos hermanos, al punto que algunos familiares incluso sostienen que el papá de Felipe también era partidario de que bajara su candidatura. Otros en la familia incluso afirman que Felipe Ossandón eventualmente se habría bajado. Sin embargo, en el Servel transmiten que no pueden entregar esa información.

Ni el senador ni Felipe Ossandón contestaron los llamados de La Tercera. En tanto, Ignacio Ossandón no pudo ser contactado.

En RN, en todo caso, transmiten que fueron infructuosas las gestiones. Incluso hubo reuniones del presidente del partido, Rodrigo Galilea, con su papá para pedirle que depusiera la candidatura, y también hubo un encuentro de la figura presidencial de Chile Vamos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI). Sin embargo, ninguna de esas tratativas llegó a buen puerto.