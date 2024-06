Matthei interviene en Puente Alto ante amenaza de Felipe Ossandón en las municipales

Durante los últimos días, la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, ha estado en contacto con el senador de RN, Manuel José Ossandón, para abordar la situación de Puente Alto, donde su sobrino, Felipe Ossandón, amenaza con competir por fuera de Chile Vamos como independiente en las municipales que serán en octubre. Este domingo la coalición -RN, UDI y Evópoli- tiene primarias en las que la exministra Karla Rubilar es la favorita para ser la carta del sector.

Sin embargo, el sobrino del senador -quien es concejal por la comuna- quiere disputar por fuera recolectando firmas como independiente, lo que tiene en alerta al sector ante la posibilidad de que su opción implique dispersión de votos y afecte las posibilidades de que la derecha mantenga la comuna, que hoy es liderada por Germán Codina (RN).

La tensión creció luego de que Felipe Ossandón afirmara que este jueves inscribirá formalmente ante el Servicio Electoral (Servel) su candidatura. Lo cierto es que hace tiempo está advirtiendo que correrá hasta el final, pero en la práctica aún no se oficializa su postulación por fuera del sector. Por lo mismo, han aumentado las presiones de los partidos para buscar que deponga sus pretensiones.

Este miércoles la tensión creció al punto que la propia Matthei intervino a través de mensajes de WhatsApp con el senador Ossandón, quien ha sido una especie de apoyo hacia su sobrino y crítico de las primarias de Chile Vamos, argumentando que no tienen peso real, pues acusa que solo se armaron para legitimar la candidatura de Rubilar, ya que sus contrincantes en la práctica no han realizado campaña.

Según conocedores de las conversaciones entre Matthei y Ossandón, quedaron de tomarse un café -el que se concretaría la próxima semana- para seguir abordando el tema. A la abanderada le importa lo que ocurra en Puente Alto porque no quiere que el sector pierda la comuna. Además, es muy cercana a Rubilar y tiene una relación cordial con Ossandón.

Karla Rubilar es la favorita para ganar las primarias de Puente Alto.

El tema, sin embargo, siguió escalando. La alcaldesa de Providencia intervino este miércoles en un punto de prensa y le respondió a Ossandón por sus críticas a las primarias de Chile Vamos. “Este domingo hay primarias en Puente Alto y podrían haber ido más candidatos. No estaba cerrada a nadie. No veo qué tienen de poco democráticas porque cualquiera se podría haber inscrito ahí. Este domingo va a haber una votación, y yo espero que mucha gente salga a votar a la primaria en Puente Alto”, partió diciendo.

Y luego agregó que “una vez que conozcamos quién gana esa primaria, todos en Chile Vamos obviamente que la vamos a apoyar. Me da pena que vaya gente por fuera, porque eso efectivamente reduce las posibilidades de ganar una municipalidad tan importante como es Puente Alto”.

El propio senador Ossandón, en todo caso, después bajó el tono por la situación, e incluso propuso la fórmula de una encuesta para definir candidatura única. El legislador sostuvo que “una primaria ilegítima no es una primaria institucional por lo que yo le estoy pidiendo a la directiva de RN que el mecanismo para escoger al candidato sea una encuesta que mida a quienes el partido considere los postulantes con más opciones. No puede ser que en la comuna más grande de Chile la primaria tenga a una sola candidata, que no tiene competencia y con un resultado que se sabe de antemano”.

En esa línea, recalcó que “estoy por la vía institucional y voy a apoyar al candidato que los partidos escojan, pero no me pidan que acepte como válida una primaria falsa que todo Puente Alto sabe que es un ‘chanchullo’”.

Cercanos al senador afirman que ya dejó de apoyar a su sobrino como lo hacía en un principio, pues el parlamentario cree que se está generando un daño al sector y que no existe ganancia política alguna de seguir respaldando esa postulación.

De hecho, en un punto de prensa en el Congreso Nacional, Ossandón enfatizó que “Felipe tiene las firmas y hay que preguntarle a él, porque es grandecito. Yo no voy a tomar decisiones por él. Yo soy senador y voy a ver la vía institucional”.

De todas formas, el parlamentario volvió a criticar las primarias que tildó de un chiste y recalcó que el otro candidato (Erick González) que compite contra Rubilar ni siquiera hace campaña, lo que calificó como “candidato chanta”. Además, le respondió a Matthei: “Ella sabe la mitad de la película. Yo le voy a ir a contar la otra mitad, para que se dé cuenta de que está cometiendo un error”.

En el sector, en todo caso, no hay ánimo de apoyar una encuesta. En la directiva de RN, en tanto, siguen presionando públicamente a Felipe Ossandón para que se baje.