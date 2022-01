“Hubo una desinteligencia”: las razones dadas desde el Frente Amplio tras no votar por María Elisa Quinteros

Tras la extensa jornada de votaciones que se registró ayer martes, la decisión sobre quién ocuparía la presidencia de la Mesa de la Convención Constitucional quedó pendiente para la tarde de hoy. Y aunque el Frente Amplio -una de las consideradas “fuerzas bisagra” junto al PS al interior del órgano- apoyó durante todo el martes a la carta de Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), Cristina Dorador, este miércoles optó por su propia abanderada, Beatriz Sánchez, en la votación en que finalmente se impuso una nueva carta de MSC, María Elisa Quinteros.

Luego de conocerse la victoria de Quinteros, desde el FA salieron a explicar los motivos por los cuales restaron su apoyo a los Movimientos Sociales en la elección decisiva de esta jornada.

Fernando Atria (ind. RD), tras afirmar que en el FA se encuentran “contentos” con el resultado final de las elecciones -en las que también asumió como vicepresidente Gaspar Domínguez (INN)- sostuvo que se produjo una “desinteligencia”, debido a que existía un “entendido” de que en la primera votación de este miércoles -la novena en total-, cada colectivo apoyaría a su propia carta para luego comenzar a entregar sus apoyos a los Movimientos Sociales a partir del segundo sufragio del día. El que finalmente no llegó a concretarse.

“Nosotros el día de ayer votamos sistemáticamente, durante seis votaciones, por la candidata de Movimientos Sociales (Cristina Dorador). Creemos que era importante que Movimientos Sociales tuviera un espacio en la conducción de la mesa. Eso se logró hoy, con una persona distinta (María Elisa Quinteros), pero con la misma fuerza política, y como parte de esas conversaciones, la mesa se conformó de la manera en que se conformó”, sostuvo el constituyente por el distrito 10.

Consultado por el motivo por el cual no apoyaron a Quinteros en la votación de esta jornada, Atria destacó que “hubo una desinteligencia en la primera votación, que iba a ser una votación en que cada uno, cada colectivo, iba a ir por separado y el acuerdo se posponía para la segunda votación. Ese fue el entendido en que nosotros actuamos, pero nosotros apoyamos durante todo el día de ayer a la candidatura de Movimientos Sociales y entonces nosotros estábamos decididos a hacerlo en la segunda votación, que no llegó a ser, y como no ocurrió, claro, se presta para malas interpretaciones”, destacó.

Consultado si considera un fracaso político no pertenecer a la Mesa de la Convención, Atria sostuvo: “No, es evidente que la Mesa tiene que dar cuenta de la conformación plural y diversa de la Convención. Nosotros estamos muy contentos del papel que desempeñó el convencional Jaime Bassa en la primera mesa, y estamos seguros de que esta mesa va a desempeñar un buen papel en los segundos seis meses y nosotros estaremos ahí, apoyándola y colaborando a que eso sea así”.

Por su parte, el convencional Ignacio Achurra se sumó a los dichos de Atria, al señalar que como colectivo están “muy contentos” por la elección de María Elisa Quinteros y que la constituyente de Movimientos Sociales “cuenta con todo el respaldo del Frente Amplio”.

“Se ha hablado mucho a propósito del apoyo del Frente Amplio a la presidencia de la CC de Beatriz Sánchez. El Frente Amplio tenía la idea de postular a Beatriz a la vicepresidencia. Y eso era poner a disposición a Beatriz de un acuerdo amplio. Y era una decisión colectiva. Esto no pasa por ambiciones personales de Beatriz, pasa por un acuerdo colectivo del FA”, destacó.

En este sentido, afirmó que “cuando la postulamos a la presidencia, lo hicimos precisamente en el entendido de que iba a haber una primera vuelta en donde las diferentes fuerzas iban a manifestar posiciones respecto de sus propios liderazgos y que en una segunda votación íbamos a encontrar este consenso, en que nosotros ya teníamos resuelto votar por María Elisa Quinteros”.

Críticas desde el PC

Durante la jornada, el constituyente comunista Marcos Barraza criticó al Frente Amplio de restarse su apoyo a última hora a Quinteros, ya que, según indicó, existía un acuerdo previo en la coalición de Apruebo Dignidad.

En declaraciones a radio Cooperativa, Barraza destacó que “había un acuerdo transversal en general de votar por María Luisa Quinteros, habría que preguntarle al Frente Amplio por qué cambió su voto, esa es una cuestión que ellos tienen que despejar ante la opinión pública”.

“Nosotros como Chile Digno y Partido Comunista concurrimos desde el inicio al apoyo de María Elisa Quinteros (...) Otras fuerzas no lo hicieron, creo que no tuvieron la capacidad de leer la sensibilidad del momento”, sostuvo.

Consultado por posibles roces al interior de Apruebo Dignidad tras este episodio, Barraza manifestó que “nosotros tenemos la capacidad de, teniendo precedentes de dificultades, de seguir trabajando, hay intereses superiores y los pueblos de Chile demandan esa capacidad de generar acuerdo pese a las desavenencias o las divergencias que pueden existir”.