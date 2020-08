Fin a leyes discriminadoras e iniciativas sobre violencia y pensiones de alimentos: las alusiones que hizo Piñera a las mujeres en su discurso

“Tenemos un compromiso con la plena igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres una cultura de tolerancia cero contra toda forma de violencia o abuso contra las mujeres”, dijo entre aplausos el Presidente Sebastián Piñera este viernes en su Cuenta Pública ante el Congreso Nacional en Valparaíso.

El Mandatario señaló además que “estamos luchando por un Chile en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, la misma dignidad y las mismas oportunidades”.

“Este es un mandato constitucional, establecido en una reforma que impulsamos durante nuestro Gobierno y que lo asumimos como un compromiso moral”, aseguró.

En esa línea, el Presidente advirtió que aún quedan en el ordenamiento jurídico chileno leyes discriminatorias. Por ello solicitó al Congreso acelerar el trámite de los proyectos de ley que eliminan discriminaciones en la administración de la sociedad conyugal y el plazo de 270 días que se exige para contraer segundas nupcias solo a las mujeres.

“Así habremos logrado, por fin, eliminar de nuestras leyes toda discriminación contra la mujer”, señaló el Presidente.

Por otra parte, el Mandatario lamentó que “muchas madres no reciben las pensiones de alimentos a las que tienen derecho y deben enfrentar solas la crianza y la educación de sus hijos por incumplimiento de los padres. De hecho, cuatro de cada cinco padres demandados no cumplen con esta obligación”.

Tras esto el Presidente anunció que “para facilitar el pago de estas pensiones de alimentos, hoy he enviado a este Congreso un proyecto de ley que permite al Poder Judicial ordenar, en cualquier etapa del procedimiento la retención del todo o parte del retiro del 10% de los ahorros previsionales a aquellas personas que tengan deudas por pensiones alimentarias”.

“Y además, para hacerla efectiva, acelera el cumplimiento de esta obligación, al establecer que serán las AFP deberán notificar por vía electrónica o carta certificada a los padres demandados. Y de esta forma vamos hacer justicia no solamente con las madres, también los niños que han sufrido durante tanto tiempo este abandono”, añadió.

Piñera dijo además que “sin embargo, esta causa no se agota sólo en la vía legal, la causa de la plena igualdad entre hombres y mujeres. El machismo, las discriminaciones culturales y sociales, durante mucho tiempo han causado mucho daño, no sólo a las mujeres, a toda la sociedad. Esta no es una lucha entre hombres y mujeres. Esta es una lucha de hombres y mujeres para construir un Chile mejor para todos. Debemos tomar consciencia que nuestro país requiere, necesita, la valiosa y plena opinión, aporte, diversidad de todos quienes componemos nuestra sociedad”.

Asimismo el Presidente hizo alusión a casos como el de Antonia Barra, señalando que “los chilenos y las chilenas nos hemos vuelto a estremecer con recientes casos de violencia y abuso contra las mujeres”.

“La Ley Gabriela, que promulgamos este año, es un importante aporte para terminar con estos cobardes asesinatos o femicidios. Y estamos impulsando con urgencia muchas otras medidas necesarias para proteger mejor a las mujeres de este tipo tan cruel de violencia. Reafirmo nuestro total compromiso con impulsar una cultura de tolerancia cero con toda forma de violencia o abuso contra las mujeres, y muy especialmente, cuando esta violencia es de naturaleza sexual”, enfatizó.