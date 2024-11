Francisco Orrego asegura que si gana hará una auditoría interna de la gobernación de la RM por caso Procultura

El candidato de la oposición a la gobernación de la Región Metropolitana, Francisco Orrego (RN), se refirió a la segunda vuelta de GORE, que tendrá lugar el próximo domingo 24 de noviembre.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el abogado insistió en su postura de que “inevitablemente esta elección se transforma en una elección plebiscitaria, porque en una elección binominal, hay dos candidatos, y hay candidatos que representan opciones distintas”.

“Yo hoy día hablo por las oposiciones, y Claudio es el candidato del oficialismo. El candidato que está apoyado por Gabriel Boric, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, y la decisión la tomó él, libremente. Entonces, hay que transparentar eso, y está bien que así sea, si uno tiene posturas políticas en la vida. Si el problema está cuando uno las oculta, cuando uno empieza a mentir, cuando uno es deshonesto. Entonces, hay que ser transparente”, señaló.

En ese sentido, acusó que su adversario, Claudio Orrego (Ind.-exDC), de ser “deshonesto” por la publicación de videos con la imagen de alcaldes de oposición, tales como Evelyn Matthei (Providencia), Rodolfo Carter (La Florida) y Juan Manuel Palacios (La Reina).

Francisco Orrego hará auditoría interna de gobernación RM si gana. En la imagen, Claudio Orrego.

“Es deshonesto porque desde el momento en que ha utilizado a rostros de la centro derecha para su campaña electoral, sin la autorización de esas personas, deslizando apoyos, eso es muy grave”, sostuvo.

Auditoría

Continuando con la entrevista, el militante de RN se refirió a la composición del Consejo Regional, órgano que acompaña al gobernador.

“De los 34 consejeros, 11 son de las oposiciones. La mayoría de las decisiones se tomó por mayoría del Consejo, 50 más 1. La derecha no tenía ninguna posibilidad de votar en contra de proyectos. Ninguna. La mayoría absoluta era del oficialismo, del gobierno, cerca de dos tercios. Cuestión que cambia ahora, ojo, en la elección que tuvimos ahora el 26 y 27 de octubre, de los 34 consejeros regionales electos en la RM, 21 de ellos son del mundo de las oposiciones”, dijo.

En esa línea, señaló: “Yo creo que por eso mismo es que no se ha realizado una auditoría al funcionamiento de la gobernación Metropolitana”.

Ante esa declaración fue consultado sobre si tiene sospecha de que hay corrupción en la gobernación. A lo que Orrego respondió: “Fundadas, fundadas. Y eso corresponde, evidentemente, a una investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público”, refiriéndose al caso Fundaciones, en particular a Procultura.

Eso sí, acotó que no puede dar fe de que haya una acción corrupta directa de Claudio Orrego. “Lo importante acá es que toda persona es inocente mientras un tribunal no determine lo contrario. Presunción de inocencia. No nos volvamos locos. Claudio Orrego no está formalizado. Así de simple. Hoy día está siendo investigado. Fue denominado como sujeto de interés por parte de la Fiscalía. Claro, ni siquiera imputado”, dijo.

De todas maneras, señaló que lo primero que hay que hacer es una auditoría interna. “¿Voy a contar con los votos para hacerla? Sí. Porque tengo el compromiso de mis 21 consejeros regionales electos de que me van a poner los votos para hacer la auditoría. Si de ahí tenemos resultados que son negativos, vamos a presentar las querellas. Lógicamente, que es lo que me corresponde”, aseguró.