Francisco Undurraga (Evópoli): “No nos volveremos conservadores por el hecho de que Kast tiene posibilidades de ser Presidente (...) y no nos volveremos marxistas para caerle bien al PC”

El diputado Evópoli y vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga, se refirió esta mañana a la posición de su partido de cara a la segunda vuelta presidencial, y en el marco de la búsqueda de adherentes por parte de José Antonio Kast y Gabriel Boric para asegurar un triunfo el 19 de diciembre.

En conversación con Tele13 Radio esta mañana, Undurraga insistió en marcar diferencias con el proyecto de Kast y reiteró la necesidad de modificar el programa del abanderado republicano: “Si quiere crecer y efectivamente gobernar, tendrá que hacer una oferta más concreta y más profunda”.

En esa línea, explicó que, si bien hay coincidencias entre las visiones del candidato de derecha y el ideario del partido liderado por Andrés Molina, sostuvo que los ejes programáticos del proyecto de Kast giran más en torno a la “seguridad y el proyecto de Evópoli es un proyecto que gira más a la inclusión”.

El parlamentario también descartó una posible participación de su partido en un eventual gobierno del candidato del Frente Social Cristiano, pero aseguró que “sí me veo impulsando la derrota electoral de Gabriel Boric. El proyecto de Boric no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de Evópoli ni la centro derecha liberal”.

“Una cosa es actuar en favor de la democracia, marcar las diferencias con el Frente Amplio y el PC, y otra cosa muy distinta es adherir al programa de gobierno completo de José Antonio. (...) Somos un partido liberal que no nos vamos a volver conservadores por el hecho de que José Antonio Kast tiene posibilidades de ser Presidente de la República, y si es que hipotéticamente estuviéramos cerca de Gabriel Boric no nos vamos a volver marxistas para caerle bien al Partido Comunista”, agregó el ex vicepresidente de Evópoli.

Desde el sector oficialista, algunos han sido enfáticos en que, para sumarle apoyos al abanderado del Frente Social Cristiano, este deberá modificar algunos puntos de su programa. Incluso, las conversaciones para llegar acuerdos con los partidos de Chile Podemos Más ya comenzaron.

De hecho, este lunes la UDI oficializó su apoyo a Kast y el miércoles el Consejo General de Renovación Nacional se reunirá para tomar una decisión respecto a la posición del partido.

Por su parte, desde Evópoli tienen previsto discutir ese tema hoy entre los consejeros generales, para definir “soberanamente” su postura para las elecciones del 19 de diciembre.